Causa de muerte de Diane Keaton y herencia a su perrita

El mundo del cine continúa de luto tras la muerte de Diane Keaton, una de las actrices más queridas, talentosas y carismáticas de Hollywood. La intérprete falleció el pasado 11 de octubre en su residencia de California, a los 79 años, según confirmó su familia en un comunicado.
"La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de cariño y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane, quien falleció por neumonía el 11 de octubre", informó el comunicado oficial.
Además, sus seres queridos pidieron que quienes deseen honrar su memoria lo hagan con donaciones a bancos de alimentos o refugios de animales, causas con las que la actriz estuvo profundamente comprometida durante toda su vida.
Según reveló una fuente cercana a la familia a la revista People, el deterioro de la salud de Keaton fue "repentino y desgarrador para todos los que la amaban".
Durante sus últimos meses, estuvo acompañada únicamente por sus familiares más cercanos, quienes optaron por mantener en privado su estado de salud. "Ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban al tanto de lo que estaba sucediendo", explicó la fuente, subrayando el hermetismo con el que la actriz enfrentó sus últimos días.
La noticia de su fallecimiento, dada a conocer el pasado domingo, generó una gran conmoción en la industria cinematográfica. Keaton fue mucho más que una actriz: fue un ícono cultural, una musa del cine estadounidense y una figura que marcó generaciones con su talento, autenticidad y estilo inconfundible.
Ganadora del Óscar a la Mejor Actriz en 1978 por su inolvidable papel en Annie Hall, dirigida por Woody Allen, Diane Keaton se consolidó como una de las grandes leyendas del séptimo arte.
A lo largo de más de cinco décadas de carrera, brilló en títulos tan emblemáticos como The Godfather (El Padrino), Manhattan, Baby Boom y Something’s Gotta Give, en los que demostró su versatilidad y una capacidad única para combinar humor, inteligencia y emoción. Su personalidad excéntrica, su amor por los trajes masculinos y su elegancia natural la convirtieron en una figura admirada tanto dentro como fuera de la pantalla.
Su amor por los animales
Más allá de su carrera, Diane Keaton era conocida por su gran corazón y su amor por los animales. Colaboraba activamente con diversas organizaciones dedicadas a la protección animal y formaba parte de la junta directiva de una asociación que trabaja para mejorar las condiciones de vida de miles de perros y gatos.
En su día a día, este cariño se reflejaba especialmente en su inseparable compañera, su perra Reggie, una golden retriever que adoptó en 2020 y que se volvió una presencia constante en sus redes sociales.
Su última publicación en Instagram, de hecho, fue en el Día Nacional de la Mascota, y en ella se puede ver a Reggie disfrutando de unas galletas bajo la atenta mirada de Keaton. Su foto de perfil en la red social también muestra a ambas, reflejando el vínculo entrañable que compartían.
Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, una de las preguntas más recurrentes entre sus seguidores fue qué ocurriría con su fiel compañera. De acuerdo a medios internacionales, la actriz dejó una parte importante de su fortuna para asegurar el bienestar de su adorada mascota.
"Reggie era su mundo", comentó una fuente cercana. "Diane solía bromear diciendo que sus grandes amores eran sus hijos, Al Pacino, la arquitectura... y ese perro".
Según Shuter, Keaton estableció un fideicomiso de 5 millones de dólares —de un patrimonio estimado en 100 millones— destinado exclusivamente a Reggie. El fondo garantizará una casa privada, cuidadores y donaciones continuas a organizaciones benéficas de animales en nombre de la actriz.
"Quería que Reggie viviera con la misma dignidad y el mismo sentido del humor que ella", añadió otra fuente.
Diane Keaton deja un legado artístico inmenso, una filmografía inolvidable y una vida marcada por la coherencia, la sensibilidad y el amor, tanto hacia las personas como hacia los animales. Le sobreviven sus dos hijos, Dexter, de 29 años, y Duke Keaton, de 25, además de Reggie, su inseparable compañera, que seguirá siendo cuidada con el mismo afecto que ella le brindó.
