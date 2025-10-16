Fallece Baby Demoni: Influencer y Amiga de Yina Calderón

La comunidad digital latina está conmocionada tras confirmarse el fallecimiento de Alejandra Esquín, más conocida como Baby Demoni, una creadora de contenido e influencer que mantenía una fuerte presencia en TikTok, Instagram y redes afines.
Según reportes periodísticos, su muerte ocurrió en circunstancias todavía no esclarecidas, tras una disputa con su pareja sentimental. Las versiones contradictorias sobre lo sucedido han generado una ola de especulaciones, reclamos de justicia y lamentos en el mundo del entretenimiento.
¿Quién era Baby Demoni?
Alejandra Esquín, llamada Baby Demoni, nació en el 2001 y logró posicionarse en el ecosistema digital gracias a su estilo personal llamativo, estético urbano y alternativo, así como por sus contenidos en video, danza, moda, humor y tendencias.
Era madre de una niña de aproximadamente 6 años, lo que muchos seguidores compartían como parte de su identidad familiar y personal.
En redes, Baby Demoni combinaba publicaciones de maquillajes, retos, reflexiones y colaboraciones con otros creadores, lo que le permitió ganar visibilidad y un público activo que hoy lamenta su partida.
Lo que se sabe sobre su muerte
La noticia de su fallecimiento se confirmó el 15 de octubre de 2025, pero la noche previa circulaban versiones inquietantes. Un amigo cercano, identificado como "La Fresa Más Nea", narró que Baby Demoni y su pareja, conocido en redes como Samor One, sostuvieron una fuerte discusión el día del incidente. Luego, según esa versión, fue llevada al hospital en estado crítico.
Inicialmente se manejó la hipótesis de un suicidio, pues el novio habría dicho que ella "se colgó"; sin embargo, quienes la conocían dudan de esa versión, señalando que días antes se había sometido a una cirugía estética (liposucción y aumento de senos) y que se mostraba emocionada con su resultado, lo que para algunos pareciera incompatible con intenciones de quitarse la vida.
Yina Calderón, amiga cercana de Alejandra, se pronunció públicamente expresando dolor e incredulidad frente a los hechos. En sus redes, aseguró que en el hospital se encontraron marcas que podrían indicar asfixia, algo que para ella hace sospechosa la versión oficial del suceso. "Una cosa muy rara", dijo Calderón, y pidió que el caso no quede impune.
La hermana de Yina, la abogada Juliana Calderón, también divulgó que en un dictamen médico preliminar se estableció que no fue suicidio, sino un intento de homicidio. Según ella, los familiares habrían encontrado a la joven tirada, y se descartó la versión de autolesión.
Por su parte, Samor One ofreció su versión: admitió que hubo una fuerte discusión, que se alejó "a tomar aire" y que, al recibir un mensaje preocupante de Alejandra, regresó para asistirla. Asegura que la encontró en situación de autolesión y que la trasladó al hospital con ayuda de vecinos. Niega de forma categórica haber sido responsable de su muerte.
Las autoridades colombianas han abierto una investigación, pero hasta ahora no se ha emitido un informe forense definitivo ni un pronunciamiento oficial de Medicina Legal. Entre los síntomas reportados están las supuestas huellas de asfixia, lo cual alimenta la hipótesis de intervención de terceros.
La noticia del fallecimiento de Baby Demoni generó una ola de reacciones en redes sociales: colegas, seguidores y otros influencers expresaron su tristeza, desconcierto y clamor de justicia.
