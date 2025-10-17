 Jessica Simpson deslumbra con candente escote que sorprende
Farándula

Jessica Simpson a punto de enseñar de más con candente escote

La cantante sorprendió en el estreno de la serie "All's Fair" con ajustado vestido de látex cuyo abertura llegaba casi al ombligo.

Jessica Simpson, Instagram
Jessica Simpson / FOTO: Instagram

 Diez meses después de anunciar su separación de su esposo Eric Johnson, Jessica Simpson "tiene una nueva sensación de confianza y está recuperando su seguridad", así lo dijo recientemente en una entrevista a US Weekly.

Y quedó demostrado durante su aparición en la alfombra roja de "All's Fair" de Hulu , el pasado 16 de octubre en Los Ángeles, la cantante optó por un atrevido look de dominatrix.

Jessica Simpson lució un vestido negro de látex de Vex Clothing con un escote profundo y una abertura hasta el muslo. El vestido dejaba ver sus collares plateados en capas, incluyendo uno con un largo colgante de serpiente brillante.

La estrella del pop convertida en magnate de la belleza aparece como estrella invitada en la próxima serie de Hulu de Ryan Murphy , All's Fair , más de 15 años después de su última actuación en pantalla.

"Me siento como si a los 45 hubiera vuelto a nacer", declaró en exclusiva a Erin Lim Rhodes de E! News. "Para mí, es como una resurrección de todo lo relacionado con el entretenimiento, y es genial".

Sin duda, ha sido un año transformador para la cantante, quien anunció su separación de su esposo Eric Johnson en enero.

En medio de esa transición personal, Jessica Simpson, quien comparte con su ex hijos Maxwell , de 13 años, Ace , de 12, y Birdie , de 6, también regresó a los escenarios tras lanzar nueva música. 

Foto embed
Jessica Simpson - Instagram

Nuevos amores

Jessica Simpson habló sobre como abrazar su lado salvaje interior en esta nueva etapa de su vida, tras su separación. Durante una entrevista con ExtraTv, dio detalles de su vida amorosa actual.

"Creo que ahora mismo me gustan los hombres más jóvenes. Cuando te acabas de separar... siento que a los chicos jóvenes les gusta la confianza de una mujer mayor, y estoy descubriendo eso", dijo. Luego añadió: "¡Me estoy divirtiendo!"

Jessica Simpson está lista para salir con alguien después de separarse de su ex Eric Johnson , pero hay una cosa que no es negociable: tienen que besar bien.

En cuanto a lo que busca en un hombre, Simpson afirma: "Mi tipo de persona es única. No tengo, digamos, una apariencia ni nada por el estilo. Simplemente me gusta que cada persona sea individual y que desprenda confianza sin ego".

