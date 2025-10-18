Massiel Carrillo revela la petición más rara de sus fans

Massiel Carrillo sorprendió a sus seguidores al confesar, entre risas, cuál ha sido la solicitud más inusual que ha recibido de parte de sus fanáticos. Y es que la joven confesó que sus fans le han pedido que les venda tangas, incluso algunas usadas.
Durante una reciente entrevista, la también modelo contó que ha recibido decenas de mensajes con esa misma petición y, en tono humorístico, aseguró que si las ofreciera al público ya habría ganado una buena cantidad de dinero. "Me piden tangas, algunas usadas... si las vendiera, ya tuviera mucho más dinero", dijo Carrillo, generando reacciones diversas entre sus seguidores.
Fiel a su estilo directo y provocador, la presentadora comentó que, debido a la insistencia de algunos admiradores, incluso ha considerado lanzar una especie de promoción especial, bromeando con la idea de complacer a quienes le hacen ese tipo de solicitudes. La declaración fue acompañada de carcajadas y de comentarios en redes que oscilaron entre la sorpresa y la diversión.
Massiel Carrillo se ha caracterizado por su personalidad extrovertida y segura, y no es la primera vez que causa revuelo con sus declaraciones. En otras ocasiones ha protagonizado conversaciones en línea por sus publicaciones atrevidas y su respuesta espontánea a los comentarios de sus seguidores.
Sin embargo, más allá de los titulares llamativos, la artista continúa enfocada en su faceta musical. Actualmente, Carrillo promueve su nuevo sencillo "¿Y si volvemos?", una propuesta romántica con toques de pop latino, que forma parte de su evolución como intérprete.
La canción fue lanzada el 2 de octubre de 2025 y ya está disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y YouTube Music. Para anunciar este estreno, la cantante compartió en redes sociales una sesión fotográfica donde aparece sin sostén y con sombrero vaquero, una imagen que refleja su estilo sensual y seguro.
El tema se suma a sus anteriores producciones "A Mi Manera" y "Necesito de Ti", consolidando su presencia en la escena musical guatemalteca.