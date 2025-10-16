 Dennis Arana confirma ruptura: ¿fue infiel?
Farándula

¿Fue infiel? El guatemalteco Dennis Arana confirma que terminó la relación con su novio

El cantante guatemalteco abrió su corazón ante sus seguidores al confirmar el fin de su relación sentimental.

Compartir:
Dennis Arana,
Dennis Arana / FOTO:

El cantante guatemalteco, Dennis Arana sorprendió a sus seguidores al anunciar públicamente el fin de su relación sentimental.  Con un mensaje cargado de sinceridad y madurez, el artista compartió que, pese al cariño y las vivencias compartidas, ambos decidieron seguir caminos diferentes.

"Hoy se hizo público el poder anunciarles que rompimos", expresó el intérprete en un comunicado publicado en sus redes sociales. Además, agregó: "Así es la vida, los dos estamos muy jóvenes, la vida nos puede llevar a diferentes caminos, la vida es como un tren, que se sube y se baja, vivencias, crecimiento y eso lo agradezco muchísimo".

@alpuntonoticiasofficial

#DennisArana termina noviazgo con #KonradMontero y ha sido complicado pues ya vivían juntos 🥺 #viral #fyp #parati

♬ sonido original - Al Punto Noticias

Dennis Arana, conocido por su estilo fresco y por mantener una relación cercana con sus fanáticos, también habló del proceso emocional que enfrenta tras la ruptura.  "Estoy tranquilo, existen momentos de bajón, ya vivíamos juntos, pero ahí sí que te digo que son procesos y acepto que tenemos que crecer, buscar caminos distintos. Le deseo lo mejor, yo siempre estaré para él", agregó.

El mensaje rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron su publicación.

Más del "truene" de Dennis Arana

Algunos seguidores enviaron palabras de apoyo y admiración por la forma madura en que abordó el tema, mientras otros reaccionaron con sorpresa ante la noticia. Sin embargo, no faltaron los rumores. En los comentarios, varios internautas aseguraron que el cantante le habría sido infiel a Konrad Montero, su ahora expareja.

A pesar de las especulaciones, Dennis, como es conocido el artista, no se ha pronunciado sobre los señalamientos y ha preferido mantener el silencio.

Karol G seduce el desfile de Victorias Secret al aparecer en una sexy tanga de hilo roja

La cantante colombiana dejó a sus fanáticos con la boca abierta con su participación en el evento.

Hasta el momento, no se conocen más detalles sobre los motivos de la separación, aunque las palabras del cantante dejan entrever que la decisión fue tomada en mutuo acuerdo y desde el respeto.  "Son etapas de la vida, hay que agradecer lo vivido y seguir adelante", concluyó en su mensaje.

La noticia ha generado gran atención en el ámbito del entretenimiento guatemalteco, ya que Dennis se ha posicionado como una de las figuras más queridas del país.

En Portada

Diputado desiste de interpelar a ministro de Saludt
Nacionales

Diputado desiste de interpelar a ministro de Salud

08:53 PM, Oct 16
Capturan a padres de uno de los prófugo de Fraijanes IIt
Nacionales

Capturan a padres de uno de los prófugo de Fraijanes II

09:15 PM, Oct 16
Guatemala afina últimos detalles para Juegos Centroamericanost
Deportes

Guatemala afina últimos detalles para Juegos Centroamericanos

04:14 PM, Oct 16
EE.UU. despliega helicópteros de combate cerca de Venezuelat
Internacionales

EE.UU. despliega helicópteros de combate cerca de Venezuela

02:52 PM, Oct 16

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridad vialSeguridadLluvias#liganacionalredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos