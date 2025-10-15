Karol G en desfile de Victoria's Secret con tanga roja

En una noche que combinó sensualidad, moda y música, Karol G fue la gran protagonista del desfile Victoria’s Secret 2025. La colombiana se robó todas las miradas con una tanga de hilo rojo y un conjunto lleno de transparencias que dejó muy poco a la imaginación.
La colombiana deslumbró sobre el escenario y reafirmó por qué es una de las artistas más influyentes del momento. Durante su participación, la intérprete de "Tusa" hizo que las modelos de Victoria’s Secret desfilaran al ritmo de sus melodías más atrevidas, entre ellas "Tropicoqueta", tema que encendió la pasarela y contagió al público con su ritmo tropical.
Su presentación mezcló la energía del reguetón con la elegancia del evento, logrando un equilibrio perfecto entre provocación y estilo. El atuendo de Karol G, confeccionado con finos encajes y detalles brillantes, fue diseñado para resaltar sus curvas y proyectar una imagen de confianza absoluta.
La artista se movió con naturalidad, seduciendo a los asistentes con cada gesto y provocando una ola de comentarios en redes sociales, donde su look fue tendencia mundial. Su paso por la pasarela fue tan impactante que muchos la señalaron como el verdadero espectáculo de la noche.
Karol G y las invitadas que brillaron
El evento, que marcó el regreso de Victoria’s Secret a los grandes escenarios, contó también con la participación de TWICE, la aclamada banda de K-pop, y Madison Beer, quien aportó un toque de pop sofisticado. Juntas, estas presentaciones musicales transformaron el desfile en una experiencia multicultural, donde convergieron ritmos latinos, coreanos y estadounidenses bajo una misma estética glamorosa.
La actuación de Karol G no solo simbolizó un momento de empoderamiento femenino, sino también una celebración de la diversidad y la sensualidad latina.
Con su tanga de hilo rojo llena de transparencias, la cantante llevó la osadía a otro nivel, demostrando que la moda puede ser una extensión del arte y la identidad.