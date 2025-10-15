 Miss Grand Guatemala: Incidente con traje de baño
Farándula

Traje de baño le juega mala pasada a Miss Grand Guatemala, en preliminar del evento mundial

La guatemalteca Ana Sofía Lendl vivió un incómodo momento en el escenario, sin embargo, brilló.

Miss Grand Guatemala, Miss Grand Guatemala
Miss Grand Guatemala / FOTO: Miss Grand Guatemala

La representante guatemalteca en el Miss Grand International 2025, Ana Sofía Lendl, protagonizó un momento inesperado durante la competencia preliminar de traje de baño.

Y es que todo sucedió cuando el atuendo que lucía le jugó una mala pasada en pleno escenario. Durante su pasarela, el traje de baño que portaba la guatemalteca dejó al descubierto parte de su intimidad, mostrando brevemente sus atributos delanteros ante el público y las cámaras.

Foto embed
Miss Grand Guatemala - Miss Grand Guatemala

Pese al incidente, Lendl mantuvo la compostura y continuó con paso firme, lo que le valió aplausos del público y elogios en redes sociales por su profesionalismo. La competencia preliminar se llevó a cabo en el InterContinental Resort Hua Hin, en Tailandia, una de las sedes oficiales del certamen de belleza.

En esta fase, las 77 candidatas desfilaron en traje de baño y vestido de noche, demostrando carisma, elegancia y porte.  La gran final se desarrollará el 18 de octubre en el MGI Hall de Bangkok, donde se coronará a la nueva Miss Grand International.

Más del Miss Grand International

Durante los últimos días, el concurso ha generado gran expectativa entre los fanáticos y redes sociales.  Se han realizado competencias de talento, sesiones fotográficas oficiales y el reto digital "Country’s Power of the Year", que permite al público votar por su candidata favorita y asegurarle un puesto en el Top 20.

Ana Sofía Lendl ha destacado no solo por su belleza y elegancia, sino también por su carisma y actitud positiva en cada aparición.  Su desenvolvimiento en Tailandia la ha posicionado entre las concursantes latinoamericanas más comentadas de esta edición.

El incidente con su traje de baño no opacó su desempeño; al contrario, reforzó la percepción de que la guatemalteca posee la determinación y seguridad necesarias para sobreponerse a cualquier situación. La noche final del Miss Grand International 2025 promete ser una de las más emocionantes del certamen, y Guatemala confía en que Ana Sofía Lendl dejará huella con su talento, elegancia y fortaleza en el escenario mundial.

