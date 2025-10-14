Cazzu desmiente a Nodal y cuenta cómo supo de Ángela Aguilar

La cantante argentina Cazzu habló por primera vez sobre los rumores que la rodean desde que se confirmó la relación entre su expareja, Christian Nodal y Ángela Aguilar. Durante una conferencia de prensa en México, la artista decidió poner fin a las especulaciones y contar su versión de los hechos.
Con su característico tono sereno, Cazzu desmintió varias afirmaciones que circularon en redes sociales y medios de comunicación. Aclaró que no participó en ninguna entrevista sensacionalista para hablar sobre su vida privada y aseguró que la forma en que se ha contado su historia ha sido tergiversada.
"Cuando uno tiene una relación de determinado tiempo, pasan muchas cosas, y contarlas de forma distorsionada genera confusión", comentó. La intérprete también reveló cómo se enteró de la nueva relación de Nodal con Ángela Aguilar.
"Él me avisó que estaba con alguien exactamente un día antes de que salieran las fotos... no era como que yo estaba introducida", confesó, dejando claro que no fue una sorpresa mediática para ella, pero sí un momento difícil. Sobre las versiones de una posible infidelidad, Cazzu prefirió mantener la calma y no profundizar, aunque recalcó que para ella la lealtad es un principio importante.
Más de las declaraciones de Cazzu
"Yo sí soy súper leal, y si alguien hubiese sido infiel conmigo, no iba a ser la primera vez", expresó, dando a entender que las heridas emocionales ya formaban parte del pasado. Durante la conversación, también se refirió a la relación actual de Nodal con su hija Inti, fruto de su relación con el cantante.
Explicó que el artista ha intentado mantener contacto a través de su abogado y que las puertas están abiertas para que forme parte de la vida de la niña, siempre y cuando exista un interés genuino.
"No me corresponde mostrarle fotos de su papá, el que quiera estar en su vida tiene la puerta abierta", afirmó con firmeza.