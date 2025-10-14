 Cazzu desmiente a Nodal y cuenta cómo supo de Ángela Aguilar
Farándula

Cazzu desmiente a Nodal y revela cómo se enteró de su romance con Ángela Aguilar

Con serenidad y firmeza, la artista dejó claro que su prioridad es su hija Inti y su tranquilidad personal.

Compartir:
Cazzu, Instagram
Cazzu / FOTO: Instagram

La cantante argentina Cazzu habló por primera vez sobre los rumores que la rodean desde que se confirmó la relación entre su expareja, Christian Nodal y Ángela Aguilar.  Durante una conferencia de prensa en México, la artista decidió poner fin a las especulaciones y contar su versión de los hechos.

Con su característico tono sereno, Cazzu desmintió varias afirmaciones que circularon en redes sociales y medios de comunicación. Aclaró que no participó en ninguna entrevista sensacionalista para hablar sobre su vida privada y aseguró que la forma en que se ha contado su historia ha sido tergiversada.

"Cuando uno tiene una relación de determinado tiempo, pasan muchas cosas, y contarlas de forma distorsionada genera confusión", comentó. La intérprete también reveló cómo se enteró de la nueva relación de Nodal con Ángela Aguilar.

"Él me avisó que estaba con alguien exactamente un día antes de que salieran las fotos... no era como que yo estaba introducida", confesó, dejando claro que no fue una sorpresa mediática para ella, pero sí un momento difícil. Sobre las versiones de una posible infidelidad, Cazzu prefirió mantener la calma y no profundizar, aunque recalcó que para ella la lealtad es un principio importante.

Más de las declaraciones de Cazzu

"Yo sí soy súper leal, y si alguien hubiese sido infiel conmigo, no iba a ser la primera vez", expresó, dando a entender que las heridas emocionales ya formaban parte del pasado. Durante la conversación, también se refirió a la relación actual de Nodal con su hija Inti, fruto de su relación con el cantante.

Explicó que el artista ha intentado mantener contacto a través de su abogado y que las puertas están abiertas para que forme parte de la vida de la niña, siempre y cuando exista un interés genuino.

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

Beber agua con limón en ayunas se ha vuelto una tendencia entre quienes buscan mejorar su salud.

"No me corresponde mostrarle fotos de su papá, el que quiera estar en su vida tiene la puerta abierta", afirmó con firmeza.

En Portada

Mario Pacay asume como director en funciones del Sistema Penitenciariot
Nacionales

Mario Pacay asume como director en funciones del Sistema Penitenciario

12:41 PM, Oct 14
Cristiano le quita el trono a Carlos Ruiz como máximo goleador de eliminatoriast
Deportes

Cristiano le quita el trono a Carlos Ruiz como máximo goleador de eliminatorias

01:11 PM, Oct 14
Avioneta se desploma en Tecpán Guatemala; hay tres fallecidost
Nacionales

Avioneta se desploma en Tecpán Guatemala; hay tres fallecidos

01:41 PM, Oct 14
Cámara del Agro exige destitución del ministro de Gobernaciónt
Nacionales

Cámara del Agro exige destitución del ministro de Gobernación

11:18 AM, Oct 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados Unidos#liganacionalLluviasSeguridad vialFutbol Guatemaltecoredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos