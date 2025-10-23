 Billboard Latin Music: Artistas y Conductores Confirmados
Farándula

Billboard Latin Music: conductores y artistas que se presentarán

La música latina se viste de gala este jueves 23 de octubre con la edición 36 de los Billboard Latin Music Awards.

Compartir:
Billboard Latin Music, Redes sociales
Billboard Latin Music / FOTO: Redes sociales

Este jueves el escenario del Billboard Latin Music Awards 2025 se iluminará con una celebración de música, diversidad y éxito. Bajo el techo del James L. Knight Center en Miami, la ceremonia reunirá a figuras consagradas y emergentes de la industria latina, mientras se transmite en vivo por Telemundo, la aplicación de la cadena, y la plataforma Peacock (junto a Telemundo Internacional para América Latina y el Caribe).

La edición número treinta y seis de estos premios estará conducida por la cantante y compositora colombiana Goyo —ex integrante del grupo ChocQuibTown— y el presentador mexicano ­Javier Poza, una dupla que simboliza los múltiples rostros de la música latina.

Goyo, originaria del Chocó, ha destacado por impulsar la visibilidad afrolatina en la industria musical y, en 2025, lanzó su primer álbum como solista, Pantera.

Por su parte, Javier Poza acumula más de tres décadas en radio y televisión en México y Estados Unidos, y aporta solidez mediática al evento. En entrevista exclusiva, los conductores subrayaron su compromiso con la representación y la comunidad artística: "representa a todos nosotros", dijo Goyo refiriéndose al espectáculo, mientras Poza agregó que "tenemos a los más grandes en la mayor celebración de la música latina".

Estrellas confirmadas y momentos esperados

La alfombra, el escenario y los momentos de premiación prometen ser inolvidables. Entre los artistas confirmados para actuar figuran Daddy Yankee, Carlos Vives, Emilia, Ozuna, Peso Pluma, Grupo Frontera, Laura Pausini, Wisin, Danny Ocean, Olga Tañón, Xavi, Elvis Crespo, Kapo, Netón Vega y Óscar Maydon, entre otros.

La convocatoria de artistas abarca tanto figuras globales consolidadas como nuevos nombres que expanden los límites del género latino. Todo ello en un marco donde se escuchan ritmos urbanos, regionales, pop internacional y fusiones más allá de fronteras.

Hora y transmisión para Guatemala

El inicio de la gala está programado para las 8:00 p.m. ET (hora del Este de EE.UU.). Por lo tanto, en Guatemala (Hora Central de América, UTC-6), la ceremonia dará comienzo a las 6:00 p.m. del mismo jueves 23 de octubre.

La edición 2025 coincide con la celebración de la Billboard Latin Music Week (del 20 al 24 de octubre en Miami), un evento paralelo que reúne paneles, showcases y actividades de industria.

El nominado ya récord: por ejemplo, el artista puertorriqueño Bad Bunny lidera la lista histórica de finalistas con más de 27 menciones en esta edición, lo cual subraya su dominio en el mercado latino global.

Mira también:

@emisorasunidas897

Patada fallida durante pelea en plena vía se hizo viral. . . #PeleaVial #Motorista #Viral

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Black Demon, recapturado tras fuga en Fraijanes II, es ligado a procesot
Nacionales

"Black Demon", recapturado tras fuga en Fraijanes II, es ligado a proceso

04:38 PM, Oct 23
Todo listo para el arranque de la Vuelta a Guatemala 2025t
Deportes

Todo listo para el arranque de la Vuelta a Guatemala 2025

03:29 PM, Oct 23
Billboard Latin Music: conductores y artistas que se presentaránt
Farándula

Billboard Latin Music: conductores y artistas que se presentarán

04:54 PM, Oct 23
Polémica en torno a toma de posesión de nuevo ministro de Gobernación: desmienten juramentación t
Nacionales

Polémica en torno a toma de posesión de nuevo ministro de Gobernación: desmienten juramentación

03:34 PM, Oct 23

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridad vialSeguridadJuegos CentroamericanosFutbol Guatemaltecoredes sociales#liganacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos