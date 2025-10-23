Billboard Latin Music: Artistas y Conductores Confirmados

Este jueves el escenario del Billboard Latin Music Awards 2025 se iluminará con una celebración de música, diversidad y éxito. Bajo el techo del James L. Knight Center en Miami, la ceremonia reunirá a figuras consagradas y emergentes de la industria latina, mientras se transmite en vivo por Telemundo, la aplicación de la cadena, y la plataforma Peacock (junto a Telemundo Internacional para América Latina y el Caribe).
La edición número treinta y seis de estos premios estará conducida por la cantante y compositora colombiana Goyo —ex integrante del grupo ChocQuibTown— y el presentador mexicano Javier Poza, una dupla que simboliza los múltiples rostros de la música latina.
Goyo, originaria del Chocó, ha destacado por impulsar la visibilidad afrolatina en la industria musical y, en 2025, lanzó su primer álbum como solista, Pantera.
Por su parte, Javier Poza acumula más de tres décadas en radio y televisión en México y Estados Unidos, y aporta solidez mediática al evento. En entrevista exclusiva, los conductores subrayaron su compromiso con la representación y la comunidad artística: "representa a todos nosotros", dijo Goyo refiriéndose al espectáculo, mientras Poza agregó que "tenemos a los más grandes en la mayor celebración de la música latina".
Estrellas confirmadas y momentos esperados
La alfombra, el escenario y los momentos de premiación prometen ser inolvidables. Entre los artistas confirmados para actuar figuran Daddy Yankee, Carlos Vives, Emilia, Ozuna, Peso Pluma, Grupo Frontera, Laura Pausini, Wisin, Danny Ocean, Olga Tañón, Xavi, Elvis Crespo, Kapo, Netón Vega y Óscar Maydon, entre otros.
La convocatoria de artistas abarca tanto figuras globales consolidadas como nuevos nombres que expanden los límites del género latino. Todo ello en un marco donde se escuchan ritmos urbanos, regionales, pop internacional y fusiones más allá de fronteras.
Hora y transmisión para Guatemala
El inicio de la gala está programado para las 8:00 p.m. ET (hora del Este de EE.UU.). Por lo tanto, en Guatemala (Hora Central de América, UTC-6), la ceremonia dará comienzo a las 6:00 p.m. del mismo jueves 23 de octubre.
La edición 2025 coincide con la celebración de la Billboard Latin Music Week (del 20 al 24 de octubre en Miami), un evento paralelo que reúne paneles, showcases y actividades de industria.
El nominado ya récord: por ejemplo, el artista puertorriqueño Bad Bunny lidera la lista histórica de finalistas con más de 27 menciones en esta edición, lo cual subraya su dominio en el mercado latino global.
