 Club de Fans de Ricardo Arjona Apoyan a Víctimas de Fraude
Farándula

Clubes de fans de Ricardo Arjona expresan apoyo a víctimas de fraude con entradas en Guatemala

Advierten sobre un esquema de fraude que ha afectado a varios seguidores de Ricardo Arjona, quienes habrían pagado por entradas falsas a través de páginas no autorizadas.

Ricardo Arjona , Redes sociales
Ricardo Arjona / FOTO: Redes sociales

La emoción que despertó el anuncio de la residencia de conciertos del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona pronto se vio empañada por denuncias de fraude y estafas relacionadas con la venta de entradas.

En un comunicado conjunto, los presidentes de los clubes de fans oficiales del artista a nivel mundial expresaron su "total solidaridad" con quienes resultaron afectados por la compra fraudulenta de boletos para los shows que Arjona ofrecerá en octubre, noviembre y diciembre de 2025 en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

El escenario de la residencia

Ricardo Arjona confirmó que su gira "Lo que el Seco no dijo Tour" arrancará en su país natal con una serie de al menos 15 conciertos entre el 31 de octubre y el 23 de noviembre de 2025 en el Teatro Nacional.

Posteriormente, ante la enorme demanda, se añadieron ocho fechas más entre el 27 de noviembre y el 7 de diciembre, elevando el total a 23 funciones.

Las entradas comenzaron a venderse en preventa el 21 de julio de 2025, desde las 10:00 a.m., y al día siguiente se abrió la venta general.

Alerta por entradas fraudulentas

Mientras cientos de seguidores celebraban la noticia, comenzaron a aparecer testimonios sobre personas que "hasta hicieron cola virtual" pero no pudieron adquirir boleto alguno, o que más tarde encontraron entradas revendidas a precios muy superiores.

Ante esto, el sitio oficial de venta de boletos y la promotora emitieron advertencias: sólo las plataformas autorizadas son válidas, y no existen "convivencias" oficiales con el artista como parte de la compra de entradas.

El comunicado de los clubes de fans, replicado en redes sociales, señala: "Rechazamos cualquier tipo de estafa que dañe a los verdaderos seguidores del artista y acompañamos a las víctimas en su reclamo de justicia. Recordamos que las únicas fuentes oficiales de información y venta son los canales autorizados por Ricardo Arjona y su equipo."

"A todos los fans: cuidemos nuestra pasión por la música y mantengamos siempre la confianza en los canales oficiales", agregan.

En otro comunicado se expresó:

"Se informa al público que la página Arjona Guatemala, administrada por Claudia María Alonzo Pacheco, no tiene vínculo oficial con Ricardo Arjona ni con sus canales de venta autorizados. Diversas personas pagaron por entradas que nunca recibieron, siendo víctimas de un fraude. No realicen compras ni transferencias a través de dicha página o perfiles asociados".

"Ricardo Arjona, Metamorfosis Media, Mundo Arjona y la productora de La Residencia - Lo que el seco no dijo Tour quedan totalmente exentos de responsabilidad", agregaron.

Foto embed
Comunicado Club de fans Ricardo Arjona - Redes sociales

En otra publicación se informó que se tratan de 18 boletos para el concierto del cantautor guatemalteco el 31 de octubre. 

Foto embed
Fans de Ricardo Arjona - Redes sociales

El valor simbólico del concierto en Guatemala

Para Arjona —guatemalteco nacido en Jocotenango— la residencia tiene un peso especial. En redes comentó que "el teatro que más me gusta... es el Miguel Ángel Asturias, el de mi país".

Muchos analistas locales señalan que esta será una de las residencias más relevantes de su carrera, al arrancar en su país, con seguidores nacionales e internacionales viajando para asistir.

