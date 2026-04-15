 Nueva CC asume funciones en medio de desafíos
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Presidenta de CC: Toma de posesión se dio a la medianoche para evitar "vacío de poder"

La presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Annabella Morfín, defendió la decisión como una medida estrictamente legal y estratégica.

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Annabella Morfín, presidenta de la Corte de Constitucionalidad., CC
Annabella Morfín, presidenta de la Corte de Constitucionalidad. / FOTO: CC

La recién conformada Corte de Constitucionalidad (CC) asumió funciones, marcando un cambio clave en el panorama institucional de la ciudad. Annabella Morfín, nueva presidenta del alto tribunal, explicó en una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que la decisión de asumir recién pasada la medianoche respondió a la necesidad de evitar cualquier vacío de poder que pudiera afectar la legalidad y validez de los actos del tribunal.

Morfín detalló que, aunque tradicionalmente la toma de posesión ocurría en horario laboral, este año optaron por hacerlo en los primeros minutos del 14 de abril para garantizar el cumplimiento estricto de la ley.

La togada expuso que el periodo de la VIII magistratura concluyó exactamente a las cero horas, por lo que asumir en ese instante evitó cualquier argumento de nulidad o usurpación de funciones. Aclaró que, dado el clima institucional, cualquier detalle podría ser invocado como motivo de invalidez, por ello prefirieron actuar conforme a la normativa vigente.

La presidenta relató que al asumir, el equipo enfrentó varios procedimientos previos a la operación efectiva, incluida la habilitación de tokens de acceso y una inducción especializada para el uso del sistema judicial digital.

En ese sentido, el pleno todavía no ha entrado a conocer ningún expediente. Morfín estimó que este proceso de instalación de los distintos mecanismos podría tardar unas 24 a 48 horas, ya que depende también de una empresa externa que gestiona la implementación técnica del equipo informático, además del periodo necesario de familiarización para los nuevos magistrados. Entonces, será después que se estaría avanzando en los expedientes.

Prioridades en la agenda judicial

Horas después de asumir, Morfín recibió una carta de tres magistrados titulares solicitando que los amparos relacionados con la elección del fiscal general se traten con prioridad. Esto ocurre cuando el proceso a cargo de la comisión de postulación se encuentra en la fase final, en la que se está evaluando y calificando a los aspirantes y se elaborará la nómina de seis candidatos que será enviada a la Presidencia de la República.

Consultada durante la entrevista sobre el pronóstico de estas gestiones, la presidenta respondió que aún no conoce los contenidos de los casos y que primero debe verificarse si cumplen los requisitos legales para proceder. De igual forma, subrayó la necesidad de tomar decisiones objetivas y transparentes, reiterando que el tribunal apenas inicia su gestión y aún no ha discutido casos específicos.

Durante la entrevista, se le preguntó a Morfín por las opiniones de actores políticos, como la ex ministra Raquel Zelaya, quien consideró que la controversia sobre la reelección de Walter Mazariegos en la USAC serviría como "bautizo" para la nueva Corte. Morfín afirmó que este y otros asuntos relevantes deben ser abordados de manera responsable y con participación de la comunidad, añadiendo que existen como mínimo un par de amparos pendientes de resolución.

Una Corte diversa y lista para trabajar

Sobre la toma de posesión formal, Morfín describió la asistencia de una variedad de invitados, incluyendo políticos y diplomáticos, en la sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Explicó que la invitación respondía no solo al cambio de presidencia sino también a la renovación de toda la magistratura, por lo que cada magistrado pudo elegir a quién invitar para acompañarlo en este momento significativo.

Para concluir, Morfín adelantó que la primera convocatoria a los magistrados sería para conocer su espacio de trabajo e integrar a sus equipos de profesionales. Reiteró el compromiso de manejar los casos de la Corte con independencia, imparcialidad y bajo una discusión objetiva, invitando a los integrantes a mantener una orientación autónoma en todas sus resoluciones.

* Escuche aquí la entrevista completa con la magistrada de CC:

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