Descubre el tráiler de Scream 7: ¡regreso de Neve Campbell!

Scream, una de las sagas de terror más populares de la historia del cine cumplirá 30 años en 2026 y para ello se prepara para el estreno de Scream 7.
La cinta de miedo llegará a las salas de cine el 27 de febrero de 2026, y ahora se dio a conocer el primer tráiler en un momento perfecto con pronta llegada de Halloween.
Una séptima entrega que significa el regreso de Neve Campbell como Sidney Prescott, protagonista principal de la saga, y en esta entrega el peligro va más allá y amenaza a Tatum, su hija, interpretada por Isabel May, y que parece recibir su nombre en homenaje a la mejor amiga de Sidney en la película original de 1996 y a la que Ghostface mató.
Otras figuras destacadas como Courteney Cox, en el papel de la reportera Gale Weather, vuelven a hacer acto de presencia, e incluso se espera que David Arquette, en el papel de Dewey Riley, aparezca en algún momento pese a que su personaje murió en la película de 1992.
La película está dirigida por Kevin Williamson, que escribió el guion de la cinta original, al igual que de la segunda y cuarta entrega.
¿De qué trata?
La trama de Scream 7 arranca en Woodsboro, el lugar donde comenzó la amenaza de Ghostface.
Nuestra protagonista llevaba una tranquila vida alejada de los asesinos en serie, pero su pasado volverá a acosarle cuando un nuevo Ghostface entra en escena y comete nuevos asesinatos en Woodsboro, concretamente en la antigua casa de Stu donde se perpetraron la mayor parte de los crímenes de la primera entrega.
El asesino ha localizado el paradero de Sidney en un tranquilo pueblo que, como bien dice, le recuerda a Woodsboro, y acude al lugar para atormentar a la protagonista.
Para ello pone en su punto de mira a Tatum, la hija de Sidney cuyo nombre le puso en recuerdo a su amiga del instituto, que fue asesinada en la película original.
