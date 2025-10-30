 Descubre el tráiler de Scream 7: ¡regreso de Neve Campbell!
Farándula

Revelan tráiler de Scream 7 y muestra el regreso de Neve Campbell

Las imágenes revelan pura angustia y violencia en el regreso más terrorífico de Ghostface.

Compartir:
Scream 7, Instagram
Scream 7 / FOTO: Instagram

Scream, una de las sagas de terror más populares de la historia del cine cumplirá 30 años en 2026 y para ello se prepara para el estreno de Scream 7.

La cinta de miedo llegará a las salas de cine el 27 de febrero de 2026, y ahora se dio a conocer el primer tráiler en un momento perfecto con pronta llegada de Halloween.

Una séptima entrega que significa el regreso de Neve Campbell como Sidney Prescott, protagonista principal de la saga, y en esta entrega el peligro va más allá y amenaza a Tatum, su hija, interpretada por Isabel May, y que parece recibir su nombre en homenaje a la mejor amiga de Sidney en la película original de 1996 y a la que Ghostface mató.

Otras figuras destacadas como Courteney Cox, en el papel de la reportera Gale Weather, vuelven a hacer acto de presencia, e incluso se espera que David Arquette, en el papel de Dewey Riley, aparezca en algún momento pese a que su personaje murió en la película de 1992.  

La película está dirigida por Kevin Williamson, que escribió el guion de la cinta original, al igual que de la segunda y cuarta entrega.  

Foto embed
Scream 7 - Facebook

¿De qué trata?

La trama de Scream 7 arranca en Woodsboro, el lugar donde comenzó la amenaza de Ghostface.

Nuestra protagonista llevaba una tranquila vida alejada de los asesinos en serie, pero su pasado volverá a acosarle cuando un nuevo Ghostface entra en escena y comete nuevos asesinatos en Woodsboro, concretamente en la antigua casa de Stu donde se perpetraron la mayor parte de los crímenes de la primera entrega.

El asesino ha localizado el paradero de Sidney en un tranquilo pueblo que, como bien dice, le recuerda a Woodsboro, y acude al lugar para atormentar a la protagonista.

Para ello pone en su punto de mira a Tatum, la hija de Sidney cuyo nombre le puso en recuerdo a su amiga del instituto, que fue asesinada en la película original.

-

En Portada

Arévalo señala fallo de CC como un duro golpe al intento de golpet
Nacionales

Arévalo señala fallo de CC como un "duro golpe al intento de golpe"

07:59 AM, Oct 30
Guatemala despide los Juegos Centroamericanos 2025t
Deportes

Guatemala despide los Juegos Centroamericanos 2025

09:23 AM, Oct 30
Guatemala expone ante la OEA intentos de promover un golpe de Estado; países expresan respaldot
Nacionales

Guatemala expone ante la OEA "intentos de promover un golpe de Estado"; países expresan respaldo

09:21 AM, Oct 30
Requisa en Pavón luego de transmisión en vivo revela armas, licor y dinero en la prisiónt
Nacionales

Requisa en Pavón luego de transmisión en vivo revela armas, licor y dinero en la prisión

08:46 AM, Oct 30

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos