Pronóstico Mhoni Vidente: Asteroide 3I Atlas en Halloween

Mhoni Vidente despertó pánico con sus predicciones para la era Escorpio 2025, que va del 23 de octubre al 21 de noviembre.
La famosa astróloga lanzó una advertencia sobre un fenómeno que marcará el cierre de este mes: el paso del asteroide 3I Atlas, un visitante cósmico que, según ella, traerá energías de transformación y revelación espiritual justo durante la noche de Halloween, el 31 de octubre.
Mhoni Vidente señala que este asteroide, detectado por la NASA hace algunos años, no solo representa un hecho astronómico, sino un símbolo del despertar global.
"La llegada de este asteroide no es casualidad. Su paso coincide con el fin del mes más oscuro y el inicio de un ciclo de luz, donde el velo entre los vivos y los muertos se vuelve más delgado. Es un presagio cósmico de que la humanidad entrará en una etapa de revelaciones", explicó la vidente.
Ella señala que la energía de Escorpión será la más dominante durante el fenómeno, lo que impulsará verdades ocultas, rupturas necesarias y transformaciones internas.
"Nada que esté basado en la mentira o el ego sobrevivirá a esta vibración", dijo.
Revelaciones
Mhoni Vidente también adelantó que el cometa Atlas pasará muy cerca de la Tierra. Además, especificó que no se trata simplemente de un cometa, sino de "una nave nodriza disfrazada de asteroide".
"Es el asteroide de Lucifer que anuncia completamente el Apocalipsis. Es la revelación completa de Juan: este asteroide es algo mágico, como una nave interestelar en todos los sentidos. El signo de Escorpio estará rodeado de energías místicas", declaró.
Mhoni Vidente recomendó encender una vela blanca y portar algo plateado o morado la noche del 31 de octubre, para canalizar correctamente la energía del asteroide.
"Es un momento de apertura espiritual. No hay que temerle al 3I Atlas, sino recibirlo como un signo de renacimiento. Las almas viejas y las personas sensibles sentirán su paso con sueños intensos o señales del más allá", aseguró.
La astróloga concluyó que este fenómeno marcará el inicio de una nueva etapa energética que se extenderá hasta finales de noviembre, donde "la verdad saldrá a la luz y el universo recompensará a quienes actúen con fe y pureza".