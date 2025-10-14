 Decoración de Halloween 2023: Estilo Bad Bunny que Arrasa
Increíble decoración de Halloween inspirada en Bad Bunny causa furor

Kimmy Nguyen decoró su jardín con una creatividad única, mezcló esqueletos con atuendos y accesorios inspirados en el 'Conejo Malo', uno de ellos con ropa interior Calvin Klein.

Fotografía cedida por Telemundo donde aparece el cantante puertorriqueño Bad Bunny quien será reconocido como 'Artista del siglo 21' en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que se celebrarán en Miami el próximo 23 de octubre, según anu, EFE/Telemundo
Fotografía cedida por Telemundo donde aparece el cantante puertorriqueño Bad Bunny quien será reconocido como 'Artista del siglo 21' en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que se celebrarán en Miami el próximo 23 de octubre, según anu / FOTO: EFE/Telemundo

Una mujer de origen migrante que vive en Massachusetts decoró el jardín con una temática inspirada en Bad Bunny para Halloween y la exhibición está acaparando la atención a nivel local y en redes sociales.

Bajo la denominación de "Bad Boney" (una combinación del nombre del artista con ‘huesudo’), Kimmy Nguyen inundó su jardín en Westminster Avenue con esqueletos y ornamentación inspirada en el cantante puertorriqueño a pocos días de la celebración de Halloween.

El jardín en Westminster Avenue está lleno de esqueletos con algunos de los famosos atuendos y accesorios de Bad Bunny.

Un esqueleto en particular es enorme y luce ropa interior de Calvin Klein en referencia a la sesión fotográfica que Bad Bunny realizó para el diseñador.

La exhibición es obra de Kimmy, quien comentó que le encanta Halloween y la música pop, y quiso hacerla para compartir su alegría. Comenzó esta nueva tradición el año pasado con decoraciones con temática de Taylor Swift.

Bad Bunny Halloween - Instagram

La exhibición de este año lleva en proceso desde abril, comentó.

"La instalamos la noche en que anunciaron a Bad Bunny como artista del Super Bowl", dijo Nguyen, explicando el momento del anuncio con sus últimos retoques. "Fue el momento perfecto. Y realmente disipó todas mis dudas sobre si había elegido el tema adecuado".

Su inspiración

Kimmy Nguyen señaló que Halloween es una fiesta que disfruta desde niña. "Siempre me ha dado mucha alegría, así que quería compartirla también con otros", expresó.

Además, la residente de Massachusetts posee un negocio propio de globos, denominado Weightless Innovations, que contribuyó a la iniciativa que inició en 2024, de la mano de Taylor Swift.

"Al crecer como inmigrante de primera generación y con bajos ingresos, no se suelen celebrar grandes cumpleaños de niño. Así que, ahora que soy adulta, me gusta usar mi dinero para celebrar a los demás", dijo.

