Polémica por canciones de Taylor Swift y Luis Miguel

Polémica en redes por el parecido entre canciones de Taylor Swift y Luis Miguel

El reciente disco de Taylor Swift ha estado rodeado de controversias y comentarios divididos.

Una valla publicitaria anuncia el álbum de Taylor Swift 'The Life of a Showgirl' en Times Square en Nueva York, Nueva York, EE, UU
Una valla publicitaria anuncia el álbum de Taylor Swift 'The Life of a Showgirl' en Times Square en Nueva York, Nueva York, EE / FOTO: UU

Usuarios en redes sociales han generado polémica al comparar fragmentos de una canción de Taylor Swift con un tema de 1982 de Luis Miguel, señalando similitudes melódicas que han abierto un debate entre los seguidores de ambos.

Estaba escuchando 'Opalite' de Taylor Swift y sentí que ya la había escuchando en otro lado... mamón (flipo) es '1+1=2 Enamorados' de Luis Miguel", escribió Fernando un usuario de X.

Algunos usuarios compararon la situación con el caso de Olivia Rodrigo y Paramore, cuando surgieron acusaciones de plagio por las similitudes entre la canción 'Good 4 U', de Rodrigo, y 'Misery Business' de la banda estadounidense.

Yo sabía que 'Opalite' sonaba idéntica a '1+1= 2 enamorados' de Luis Miguel. Estaría interesantísimo ver qué onda con esto! Recuerden que Paramore por menos le ganó la demanda a Olivia Rodrigo", dijo otra usuaria de X.

Paralelismos en las letras

En Instagram, han proliferado los videos comparativos entre ambas canciones. Algunos usuarios destacan los paralelismos en las letras, como en estos fragmentos:

Oh oh oh oh, oh my Lord / Never made no one like you before / You had to make your own sunshine / But now the sky is opalite", de Swift y "Somos dos, dos enamorados, de un amor dulce, libre y claro, al soñar vamos poco a poco, encerrando el mundo entre las manos", de Luis Miguel.

Se viene la demanda millonaria de Luis Miguel a Taylor", comentó Elayni en un video en Instagram, mientras que Emiliano destacó que prefería la canción del mexicano.

Aunque muchos han sido críticos, otros han sido más optimistas al respecto, celebrando que Swift tuviera inspiración de artistas mexicanos:

Cuando suena esta canción ('Opalite') ganamos los fans de Taylor Swift y Luis Miguel", escribió María en Instagram junto a una imagen generada con inteligencia artificial con ambos actores en un escenario.

Mi adorada Taylor se inspiró en el mismísimo Luis Miguel para 'Opalite'", escribió otra seguidora de la cantante en la red social X.

1+1=2 Enamorados' forma parte del disco debut de Luis Miguel 'Un Sol' lanzado en 1982. El tema fue compuesto por Rubén Amado y Javier Santos y también se popularizó ese mismo año en España en la voz de Pedro Marín, aunque la más famosa fue la del mexicano.

El pasado 3 de octubre, Swift lanzó 'The Life of a Showgirl', un álbum que ha dividido opiniones entre sus seguidores y la crítica, marcando su regreso a un pop de tono más ligero.

08:35 AM, Oct 11

