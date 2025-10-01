 Alineación de Halloween: Predicciones de Mhoni Vidente
Mhoni Vidente predice alineación en Halloween que desatará energías oscuras en el mundo

La astróloga reveló que por primera vez en 666 años el 31 de octubre coincidirá con una alineación planetaria que promete desatar un choque de energías intensas. ¿Cómo será eso?

Mhoni Vidente, Instagram
Mhoni Vidente / FOTO: Instagram

Octubre de 2025 se perfila como un mes sin precedentes, de acuerdo con las predicciones de la astróloga cubana Mhoni Vidente, quien asegura que este periodo estará cargado de una energía mística y de eventos de gran impacto global.

La astróloga afirma que por primera vez en 666 años, el 31 de octubre, día de Halloween, coincidirá con una alineación planetaria que desencadenará lo que describe como un choque de energías sin igual.

Mhoni Vidente sostiene que esta fecha marcará lo que denomina la "batalla mística", un enfrentamiento espiritual entre el Arcángel Miguel y Lucifer, acompañado de sus 72 demonios.

Según sus palabras, esta confrontación tendrá repercusiones directas en el plano terrenal, reflejándose en tensiones políticas, sociales y fenómenos naturales.

Caos y conflictos a partir del 13 de octubre

Mhoni Vidente advierte que los efectos de esta energía comenzarán a sentirse a partir del 13 de octubre, fecha en la que la Iglesia católica celebra la última aparición de la Virgen de Fátima.

Entre los escenarios que prevé para este mes se encuentran:

  • Golpes de Estado en diferentes regiones.
  • Escaladas de conflictos bélicos ya existentes.
  • Ataques violentos y terrorismo en varias partes del mundo.
  • Crisis internacionales que podrían desestabilizar economías y gobiernos.

"Será un mes completamente agresivo en términos de violencia y ataques", señaló Mhoni en sus revelaciones, describiendo octubre como un periodo de colapso y reacomodo mundial.

Entre la astrología y la incertidumbre

Aunque estas predicciones generan expectación y debate, expertos en astronomía señalan que las alineaciones planetarias no tienen comprobación científica en cuanto a generar efectos directos sobre el destino de la humanidad. Sin embargo, en el plano cultural y espiritual, estas fechas suelen adquirir un simbolismo especial, sobre todo cuando coinciden con celebraciones como Halloween.

Un mes bajo la lupa

Octubre de 2025, según Mhoni Vidente, no solo será recordado por la coincidencia astrológica y cabalística, sino también como un mes que pondrá a prueba la resiliencia global. Para muchos de sus seguidores, se trata de una advertencia que invita a la reflexión, la oración y la preparación ante tiempos de incertidumbre.

