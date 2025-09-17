 Asteroide 2025 FA22 pasará cerca de la Tierra, septiembre 2025
Internacionales

Asteroide de casi 300 metros pasará cerca de la Tierra mañana; esto se sabe:

¿Qué posibilidades hay de que impacte contra nuestro planeta? Esto dicen los expertos:

Asteroide pasa cerca de la Tierra, Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Asteroide pasa cerca de la Tierra / FOTO: Imagen con fines ilustrativos | pixabay

El asteroide 2025 FA22, de casi 300 metros de largo, mil veces más grande que el meteorito caído en la ciudad rusa de Cheliábinsk en 2013, pasará mañana, 18 de septiembre de 2025, cerca de la Tierra, informó hoy el Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia.

"Uno de los asteroides más grandes de este año, el 2025 FA22, pasará mañana a una distancia de la Tierra ligeramente mayor que el diámetro de la órbita lunar, y se acercará a la distancia mínima con el planeta alrededor de las 10:00 horas de Moscú", indicó el centro de investigaciones científicas en su portal oficial.

Según los astrónomos rusos, las dimensiones medias del asteroide 2025 FA22 rondan los 166 metros y su longitud es de 290 metros. "La masa del cuerpo supera aproximadamente en mil veces la masa del meteorito de Cheliábinsk", añadieron.

¿Podría impactar la Tierra? Esto dicen expertos:

Pese a sus considerables dimensiones, señaló el Laboratorio, "la probabilidad de que dicho cuerpo impacte contra el planeta es ínfima", por lo que calificaron de "nula" esta posibilidad. "La trayectoria actual, si se conserva, eludirá la Tierra y la Luna con toda seguridad", aseveraron.

Eso sí, solo podrá ser observado con ayuda de un telescopio de 300 milímetros para aficionados avanzados o profesionales.

Foto embed
Asteroide cerca de la Tierra -

Los científicos rusos indicaron que se trata de uno de los mayores que pasará a una distancia de menos de un millón de kilómetros de la Tierra y destacaron que durante toda la historia de la humanidad no ha caído ninguno tan grande.

De hecho, el famoso cráter Barringer de Arizona fue provocado por la caída de un meteorito entre diez y cien veces menor hace unos 50 mil años.

Según los cálculos astronómicos, este asteroide está "en cierto sentido sincronizado con la Tierra y periódicamente pasa cerca del planeta", señalaron los científicos, que recordaron que fue visto la última vez el 17 de septiembre de 1940 y volverá a acercarse en septiembre de 2173.

"Es preciso señalar que con esta órbita las posibilidades de que esta roca termine sus días impactando la Tierra son bastante altas", concluyeron los astrónomos.

*Con información de EFE

