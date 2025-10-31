 Jennifer Lawrence: Aumento de Bustos por Motivos Profesionales
Farándula

Jennifer Lawrence se aumentará el busto por "razones profesionales"

La actriz confesó que tomó la decisión después de su segundo embarazo, pues los cambios en su cuerpo la llevaron a evaluar una intervención estética.

Compartir:
Jennifer Lawrence, Instagram
Jennifer Lawrence / FOTO: Instagram

Sin rodeos y con su habitual sentido del humor, Jennifer Lawrence habló sin tapujos de los retoques estéticos que se ha hecho y los que está considerando.

La actriz de 35 años concedió una entrevista a The New Yorker,  donde aseguró que no sataniza la cirugía estética o los retoques cosméticos.

Ante la consulta del medio, Jennifer Lawrence reconoció que sí utiliza bótox, aunque con moderación. Según explicó, lo hace con cuidado porque su rostro es una herramienta de trabajo y necesita mantener su expresividad frente a cámara.

Ante la pregunta sobre un posible lifting facial, Lawrence aseguró que todavía no ha pasado por el quirófano para ese tipo de intervención, pero no descarta que en el futuro se anime.

"Créeme que me lo voy a hacer", aseguró sobre el procedimiento que ha rejuvenecido a celebridades como Kris Jenner y Lindsay Lohan.

Confesión

Durante la entrevista, Jennifer Lawrence reveló que planea someterse a un aumento de busto en noviembre antes de filmar una escena de desnudos para el próximo año.

La decisión llega meses después de haber dado a luz a su segundo hijo —un niño cuyo nombre aún no ha sido revelado— en abril de 2025. Lawrence y su esposo, el galerista Cooke Maroney, también son padres de Cy, nacido en 2022.

Foto embed
Jennifer Lawrence - E News

La razón de la cirugía se debe a los cambios físicos que atravesó tras sus embarazos. .

"Después del primero, básicamente todo volvió a su lugar", confesó. Sin embargo, esta vez la experiencia fue distinta: "Con el segundo, nada volvió a su lugar".

Aunque reconoció que la presión de ser una figura pública influye en el ritmo con el que tomó esta decisión, aseguró que la cirugía sería algo que consideraría incluso si no estuviera expuesta mediáticamente.

En Portada

Así quedó el medallero final de Juegos Centroamericanos 2025t
Deportes

Así quedó el medallero final de Juegos Centroamericanos 2025

07:56 AM, Oct 31
Presidente de Guatemala agradece a atletas de Juegos Centroamericanost
Deportes

Presidente de Guatemala agradece a atletas de Juegos Centroamericanos

07:04 AM, Oct 31
Destituyen a jueces por conducta antiéticat
Nacionales

Destituyen a jueces por "conducta antiética"

08:24 AM, Oct 31
VIDEO. Automovilista provoca caos en la Avenida Bolívar y termina rodeado por motoristas y la PNCt
Nacionales

VIDEO. Automovilista provoca caos en la Avenida Bolívar y termina rodeado por motoristas y la PNC

06:27 AM, Oct 31

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosEE.UU.Seguridad vialLluvias
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos