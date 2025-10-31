Jennifer Lawrence: Aumento de Bustos por Motivos Profesionales

Sin rodeos y con su habitual sentido del humor, Jennifer Lawrence habló sin tapujos de los retoques estéticos que se ha hecho y los que está considerando.
La actriz de 35 años concedió una entrevista a The New Yorker, donde aseguró que no sataniza la cirugía estética o los retoques cosméticos.
Ante la consulta del medio, Jennifer Lawrence reconoció que sí utiliza bótox, aunque con moderación. Según explicó, lo hace con cuidado porque su rostro es una herramienta de trabajo y necesita mantener su expresividad frente a cámara.
Ante la pregunta sobre un posible lifting facial, Lawrence aseguró que todavía no ha pasado por el quirófano para ese tipo de intervención, pero no descarta que en el futuro se anime.
"Créeme que me lo voy a hacer", aseguró sobre el procedimiento que ha rejuvenecido a celebridades como Kris Jenner y Lindsay Lohan.
Confesión
Durante la entrevista, Jennifer Lawrence reveló que planea someterse a un aumento de busto en noviembre antes de filmar una escena de desnudos para el próximo año.
La decisión llega meses después de haber dado a luz a su segundo hijo —un niño cuyo nombre aún no ha sido revelado— en abril de 2025. Lawrence y su esposo, el galerista Cooke Maroney, también son padres de Cy, nacido en 2022.
La razón de la cirugía se debe a los cambios físicos que atravesó tras sus embarazos. .
"Después del primero, básicamente todo volvió a su lugar", confesó. Sin embargo, esta vez la experiencia fue distinta: "Con el segundo, nada volvió a su lugar".
Aunque reconoció que la presión de ser una figura pública influye en el ritmo con el que tomó esta decisión, aseguró que la cirugía sería algo que consideraría incluso si no estuviera expuesta mediáticamente.