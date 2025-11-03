Nuevo tráiler: Película navideña de los Jonas Brothers

Por fin llegó el esperado tráiler oficial de "A Very Jonas Christmas Movie" y nos presenta un vistazo a la comedia festiva protagonizada por Kevin, Joe y Nick Jonas interpretándose a sí mismos.
La película se estrenará en Disney+ y Hulu el próximo 14 de noviembre y promete una mezcla de humor, romance y espíritu navideño.
La historia sigue a los Jonas Brothers mientras enfrentan una serie de obstáculos inesperados en su intento por llegar a casa desde Londres a Nueva York a tiempo para las fiestas. El conflicto central gira en torno a los desafíos del viaje y cómo cada uno de ellos lidia con situaciones cómicas y entrañables.
Un elemento que destaca en el primer tráiler es el romance de Joe Jonas. En la película, Joe comparte una cita con Lucy, interpretada por Chloe Bennet, mostrando química inmediata.
Tras la cita, Joe comenta a sus hermanos: "Tuvimos una conexión", provocando bromas de Kevin y Nick sobre sus aventuras amorosas.
La cinta promete ser una experiencia familiar, con varios cameos de la familia los Jonas Brothers, incluyendo una aparición de Priyanka Chopra, esposa de Nick, a través de una videollamada de FaceTime.
Un musical
Junto con la película, también debutará la banda sonora original de "Una Navidad muy Jonas Brothers", interpretada por los propios Jonas Brothers.
El primer sencillo, "Coming Home This Christmas", con la participación especial de Kenny G, ya está disponible en Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Music.
El álbum, lanzado por Hollywood Records/Republic Records, cuenta con Justin Tranter como productor musical ejecutivo e incluye siete nuevas canciones y tres temas adicionales, entre ellos:
- Like It’s Christmas (versión en vivo)
- Best Night
- Coming Home This Christmas (feat. Kenny G)
- Home Alone
- Feel Something
- Remember When
- Better Off Alone
- Time
- Sucker (versión en vivo)
- Like It’s Christmas (versión de estudio)