Jingle Night: Alejandro Vidal y Paola Chuc en Show

La magia de la Navidad llega a Guatemala con Jingle Night, un espectáculo musical que reunirá a varios artistas.

Jingle Night / FOTO: Redes sociales

Paola Chuc, Alejandro Vidal y otros artistas se unen en un espectáculo navideño a beneficio del Centro Educativo Rotario Benito Juárez.

La magia de la Navidad llegará este año a la Ciudad de Guatemala con "Jingle Night", un concierto navideño organizado por las Damas Rotarianas del Club Rotario Guatemala Sur, que promete llenar de música, alegría y espíritu festivo el 25 y 26 de noviembre en el Club Italiano, zona 10.

El evento, realizado en colaboración con la reconocida compañía Querido Arte, reunirá a grandes talentos guatemaltecos y ofrecerá una experiencia artística completa que combina música, canto, teatro y solidaridad.

Además de celebrar la época más esperada del año, Jingle Night tiene un propósito noble: recaudar fondos a beneficio del Centro Educativo Rotario Benito Juárez, una institución que brinda educación de calidad a niños y jóvenes de escasos recursos con alto potencial académico.

Una experiencia navideña para toda la familia

Desde las 5:30 p.m., los asistentes podrán recorrer el Mercadito Navideño, un espacio lleno de productos locales, artesanías, adornos, postres y regalos creados por emprendedores guatemaltecos. También habrá un área de comida con platillos típicos de la temporada para disfrutar en familia.

Pero el gran atractivo de la noche será el Concierto y Show Navideño, una producción especial de Querido Arte y su Centro de Perfeccionamiento para las Artes, que contará con la participación de orquesta sinfónica juvenil, coro, banda, ópera studio y un elenco de reconocidos artistas invitados: Paola Chuc, Alejandro Vidal, Athalie Herrera y Claudia Junge, destacadas intérpretes nacionales.

El espectáculo incluirá una puesta en escena mágica con personajes navideños, efectos visuales y un repertorio de villancicos y clásicos como Carol of the Bells, Joy to the World, Noche de Paz, Jingle Bells, Va a Nevar y Santa Claus llegó a la ciudad.

Arte, solidaridad y comunidad

"Jingle Night" busca ir más allá de la música. Su objetivo principal es fomentar la unión familiar y apoyar la educación en Guatemala, al mismo tiempo que brinda una plataforma para los artistas locales y jóvenes talentos en formación.

"El espíritu de la Navidad se manifiesta cuando compartimos y ayudamos a los demás. Este evento une el arte con una causa noble: apoyar el futuro de niños guatemaltecos que merecen oportunidades", destacaron las organizadoras del Comité de Damas Rotarianas.

Foto embed
Jingle Night - Redes sociales

Entradas y detalles

El acceso al Mercadito Navideño será gratuito, mientras que las entradas para el Concierto y Show Navideño están disponibles en MallBi.com, con los siguientes donativos: General: Q275; VIP: Q350.

Con música, luces, solidaridad y esperanza, Jingle Night se perfila como el evento navideño más esperado del año en Guatemala, ideal para disfrutar en familia y recordar el verdadero significado de la Navidad.

