Actriz Rechazó a Andrés García por Su Hijo Leonardo

La actriz que rechazó a Andrés García y eligió a su hijo Leonardo

Aunque el galán de Televisa conquistó a decenas de mujeres, durante 10 años intentó conquistar a una y no lo logró; ella prefirió a alguien más joven.

Andrés García Leonardo García, Facebook
Andrés García Leonardo García / FOTO: Facebook

El 4 de abril de 2023, falleció el actor Andrés García luego de un tormentoso episodio de enfermedad que vivía en los últimos días.

El actor nacido en República Dominicana y nacionalizado y radicado en México, murió en Acapulco, Guerrero, en donde residía, según se informó.

El reconocido galán del Cine de Oro mexicano ganó fama por ser un rompecorazones durante su apogeo como actor, y aunque conquistó a decenas de mujeres, durante 10 años intentó conquistar a una y no lo logró; ella prefirió a alguien más joven.

Foto embed
Joana Benedek - Facebook

Se trata de Joana Benedek, la actriz que se resistió a sus encantos, ya que se vio atraída por su contraparte menor, el también actor Leonardo García.

Durante una entrevista previo a su muerte, Andrés García relató la ocasión en la que conoció a la intérprete rumana, afincada en México, que lo cautivo por su belleza y quien comparó con un "extraterrestre", ya que la definía como irreal.

"Cuando yo vi a Joana Benedek en persona no lo podía creer, yo creía que era una ‘marciana’, dije: ‘Esta mujer tan hermosa ¿de dónde es?’, porque de verdad que es una belleza perfecta, era impresionante, y además simpática, muy agradable, pero yo no dejaba de mirarla porque no podía creer una mujer con tanto encanto y con tanta belleza", rememoró.

Foto embed
Andrés García Joana Benedek - Facebook

Después de varios intentos, Andrés García por fin había logrado invitar a cenar a Joana y para que su hijo Leonardo conociera a la mujer que lo tenía suspirando, también le extendió la invitación.

"Obviamente pues yo quise con ella. Ya sabes, ¿cómo es la jugada? (...) ¿Qué creen? No se me hizo. La invité a comer, invité a comer a mi hijo Leonardo y ¿qué crees? Le gustó más Leonardo", confesó.

Andrés García trató de entender el momento, pues consideraba que su edad habría jugado en su contra, por lo que era más comprensible que entre Joana y Leonardo existieran más posibilidades de un romance.

Foto embed
Joana Benedek - Facebook

Cotizado actor

Andrés García realizó su debut en la película Chanoc, en 1966, donde lucía su físico en calzoneta y en donde dio vida al personaje del pescador aventurero y apasionado, con lo cual robó corazones de muchas mujeres en la década de los 1970.

Uno de sus más grandes éxitos fue Pedro Navaja, en 1984, en donde siempre es recordado por el personaje de sombrero de ala ancha, gabán y con las manos en los bolsillo, como indica la canción del panameño Rubén Blades.

También en televisión realizó varias apariciones en novelas como "El privilegio de amar", "La mujer prohibida" y "Mujeres engañadas" donde compartió reparto con grandes actores como Adela Noriega, Fernando Carrillo y Enrique Rocha.

