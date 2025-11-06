 Rauw Alejandro se cae en escenario y el video se hace viral
VIDEO. Rauw Alejandro se cae en pleno escenario y de inmediato se hace viral

El cantante puertorriqueño se encuentra desplegando su ambiciosa gira "Cosa nuestra World Tour".

Rauw Alejandro se encuentra en México como parte de su Cosa nuestra World Tour. Además de la puesta de escena, uno de los atractivos de sus shows son que le permiten mostrarse como un bailarín virtuoso y desplegar coreografías de alta complejidad.

Sin embargo, ser un especialista sobre el escenario no lo deja exento de imprevistos y, en un reciente concierto, tuvo un accidente cuando realizaba unos pasos de baile.

Rauw Alejandro realizó su primera presentación en el Palacio de los Deportes, en la cual se suscitó un momento bochornoso luego de que el cantante se cayera en el escenario.

La cuenta de Instagram de ‘Sale el sol’ dio a conocer el video donde se observa al artista con un traje negro y la cara pintada (simulando un cráneo) que Rauw se cayó.

Y aunque el momento pudo ser algo vergonzoso para él, se levantó de un salto y sin utilizar las manos (a manera de resorte), lo que sorprendió a los internautas que halagaron su flexibilidad.

"Ya pero hablemos de la forma en que volvió a levantarse", "OMG pero cómo se levantó", "Mi amorrrrr???? y se levantó como el rey que es", "Excelente la forma en que resolvió", 

Conquista México

Cosa Nuestra World Tour, la gira con la que Rauw Alejandro regresó a la Ciudad de México, donde conquistó a 18 mil personas con el primero de los cinco shows que ofrecerá en la capital del país, contó una historia de principio a fin con su música, escenografía y un homenaje al Día de Muertos.

Tras un video en el que se ve a dos mafiosos de los años 60 luchando de coche a coche y terminar en una colisión, Rauw Alejandro apareció en escenario, en personaje, donde remató al villano que le disparó en el video.

Bang, bang, bang, bang, cuatro detonaciones acabaron con el malandrín, y Rauw Alejandro, con sombrero de ala ancha y la cara pintada como un catrín del Día de Muertos y acompañado por tres bailarines, dio vida a Punto 40.

Luego, dio unos pasos en el escenario y saludó a sus fans. "Ciudad de México", arrancando el alarido de sus seguidores que lo alimentaban con su euforia, emoción y entrega.

"¿Cómo se encuentran esta noche? Estoy cantando en una de mis ciudades favoritas. Que sepan que la noche es de las mujeres y únicamente de las mujeres", lanzó con ese tono casi como el de Vito Corleone, con el que le daba confirmación a su concepto, puertorriqueño, de la Cosa Nostra italiana.

