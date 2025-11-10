 Miss Earth Venezuela: Revelando su Verdadero Rostro en el Certamen
Farándula

Miss Earth Venezuela muestra su verdadero rostro en pleno certamen

Uno de los momentos más auténticos y reveladores del certamen es donde las candidatas se muestran tal cual son, sin maquillaje ni filtros; y ha sido Roziel Borges quien acaparó todas las miradas.

Miss Earth, Instagram
Miss Earth / FOTO: Instagram

Natalie Puskinova, estudiante de marketing y relaciones públicas de 21 años de la República Checa, fue coronada Miss Earth 2025 en una ceremonia celebrada en Manila la noche del miércoles.

Bajo el lema 'Bellezas por una causa', la joven se impuso a 81 candidatas de todo el mundo.

En su discurso tras la coronación, la checa expresó su deseo de usar la plataforma para promover la unidad. Puskinova afirmó que espera inspirar la unión entre las personas para abordar los problemas medioambientales a nivel global.

Además del título principal, otras concursantes destacaron y recibieron coronas con elementos temáticos:

Miss Earth Air 2025: Soldis Ivarsdottir (Islandia), Miss Earth Water 2025: Trinh My Anh (Vietnam), Miss Earth Fire 2025: Waree Ngamkham (Tailandia)

Miss Venezuela

Previo a la final, se llevó a cabo la esperada prueba #AlNatural del Miss Earth 2025, uno de los momentos más auténticos y reveladores del certamen, donde las candidatas se muestran tal cual son, sin maquillaje ni filtros.

En esta ocasión, la representante venezolana Roziel Borges acaparó todas las miradas al sorprender con un cambio radical que dejó a todos impactados por su belleza genuina y su radiante presencia.  

Roziel Borges - Instagram

Borges cuenta con previa experiencia en certámenes internacionales, en los cuales obtuvo los títulos de "Miss Tourism Planet 2023" y "Miss Beauty of the World 2024".

La modelo se alzó como Miss Earth Venezuela gracias a su proyecto "El pulmón azul", relacionado con la protección y cuidado del mar.

"Estoy demasiado feliz de estar aquí. Me siento que el corazón no me cabe en el pecho, puede decirse que es uno de los mejores días de mi vida", manifestó la reina de belleza en una entrevista posterior a su coronación.

