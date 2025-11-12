 Oh Young-soo, actor de 'El Juego del Calamar', absuelto
Oh Young-Soo, actor de "El juego del Calamar", fue absuelto de cargos de acoso

La estrella surcoreana obtuvo finalmente un veredicto favorable tras ser acusado de conducta inapropiada. "Me arruinaron la vida", dijo el actor.

Oh Young-soo, Instagram
Oh Young-soo / FOTO: Instagram

Oh Young-Soo, recordado mundialmente por su papel como el jugador 001 en El juego del calamar, obtuvo finalmente un veredicto favorable.

Tras casi tres años de proceso, el tribunal de apelaciones lo declaró inocente de las acusaciones que pesaban en su contra.

La absolución marcó el cierre de un extenso juicio que generó atención internacional, especialmente entre los seguidores de Netflix.

Según informó la agencia surcoreana Yonhap, los magistrados consideraron que no existían pruebas suficientes para sostener que Oh Young-Soo hubiera actuado con intención delictiva

La decisión fue emitida por la Corte del Distrito de Suwon, que dejó sin efecto la condena previa. Con este fallo, Oh Young-Soo quedó completamente desligado del caso que lo había llevado nuevamente ante la justicia.

El tribunal también indicó que la estrella surcoreana había pedido disculpas a la denunciante; no obstante, consideró que ese hecho por sí mismo no resultaba determinante para una condena.

Oh Young-Soo agradeció públicamente el dictamen del tribunal. "Agradezco a la corte por su juicio sabio", declaró al salir de la audiencia, según declaraciones reproducidas por medios locales.

El caso

Las acusaciones apuntaban a que Oh Young-Soo había "abrazado y besado en la mejilla a una actriz en contra de su voluntad" durante una gira regional de teatro en 2017.

El expediente judicial relató que la presunta víctima acudió a una consejería para casos de violencia sexual medio año después de los supuestos hechos y formalizó la denuncia en 2021.

Después de una primera investigación y cierre del caso en abril de ese año, la afectada pidió reabrir el proceso, lo que condujo a un nuevo examen del ministerio público.

En marzo de 2024, la justicia surcoreana había encontrado culpable a Oh Young-Soo imponiéndole una condena de ocho meses de prisión, que se suspendía por dos años de libertad condicional, además de la obligación de completar una capacitación sobre violencia sexual.

El Juego del Calamar actores -

