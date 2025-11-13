Crisis de Salud en Miss Universo: Candidatas Enfermas

A solo días de celebrarse la gran final de Miss Universo 2025 en Tailandia, una inesperada ola de enfermedades entre las concursantes ha encendido las alarmas. Lo que comenzó como malestares aislados ha evolucionado en lo que ya se describe como una posible "crisis sanitaria" en pleno desarrollo.
Entre los casos más delicados se encuentra el de la representante de Hungría, Kincso Dezsényi. La joven tuvo que ser hospitalizada tras presentar complicaciones derivadas de una aparente intoxicación alimentaria.
Su estado generó preocupación en la organización y puso en evidencia la vulnerabilidad de las participantes ante las intensas jornadas y la exposición a nuevos entornos. Las primeras concursantes en manifestar públicamente su malestar fueron Mirna Caballini, de Panamá, y Alejandra Fuentes, de Honduras.
Caballini explicó en redes sociales que sufrió una "leve intoxicación alimentaria" que la obligó a descansar y perderse distintas actividades oficiales, aunque aseguró que se encuentra estable y que ha recibido atención adecuada. Por su parte, Fuentes también se vio obligada a ausentarse de ciertos compromisos mientras recupera su salud, señalando que espera reintegrarse pronto.
Más candidatas enfermas en el Miss Universo
A la lista se sumó Brigitta Schaback, representante de Estonia, quien compartió una imagen mostrando un termómetro y revelando que también había sido víctima de una intoxicación alimentaria a mitad del certamen. Su testimonio encendió aún más las alarmas al demostrar que los casos no eran aislados totalmente.
Hasta ahora, se estima que al menos siete concursantes adicionales han presentado síntomas similares, lo que crea un ambiente de preocupación a tan solo días de uno de los eventos más importantes del concurso: la gran final. La organización de Miss Universo no ha emitido todavía un comunicado oficial sobre la situación, lo que ha aumentado la incertidumbre entre fans y analistas del certamen.
A pesar del complicado panorama, las participantes afectadas se mantienen optimistas y enfocadas en recuperarse completamente para llegar en las mejores condiciones posibles a la recta final de la competencia. Para el público latinoamericano, la transmisión oficial estará disponible a través de Telemundo, que llevará todos los detalles de este esperado evento.