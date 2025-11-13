Isadora Honra a Chayanne con un Look Espectacular

En una de las noches más esperadas de la música latina, Isadora Figueroa llegó a la alfombra roja de los Latin Grammy 2025 irradiando carisma, orgullo cultural y un estilo impecable.
La joven artista de 24 años, hija del reconocido cantante puertorriqueño Chayanne, no solo celebró su nominación a Mejor Artista Nuevo, sino que aprovechó la ocasión para rendir un emotivo homenaje a las raíces de su familia.
Isadora, quien recientemente lanzó su álbum debut La Isla, llegó al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas con una enorme sonrisa y un atuendo que robó miradas. La artista lució un diseño de la casa de moda puertorriqueña Ecliptica, originaria de San Juan.
"Es de donde es mi padre", comentó con evidente orgullo, revelando la intención detrás de su selección estilística: llevar a Puerto Rico con ella a cada paso de esta nueva etapa de su carrera.
El vestido, elegante y contemporáneo, fue complementado con joyería de la marca brasileña Sour, que había sido reconocida recientemente en los Latin Fashion Awards. La combinación logró un equilibrio vibrante entre herencia, modernidad y celebración latina, reafirmando el mensaje cultural que Isadora quiso transmitir.
Una noche de nervios, ilusión y sabios consejos
Aunque la joven artista se mostró segura y radiante frente a las cámaras, confesó que los nervios la acompañaban. "Tengo el corazón acelerado", admitió al hablar sobre su primera gran nominación en los Latin Grammy.
Antes de la gala, compartió también el consejo que le dio su padre, quien ha sido un apoyo constante en su carrera. "El consejo que siempre me da, esta noche y siempre, es: hazlo con amor. Con amor, no te equivocarás. Me dice que lo disfrute, que esté presente, que sea consciente de todo lo que hago", relató a medios internacionales.
Isadora aseguró que ha vivido esta semana como "el primer día de clases", conociendo a sus compañeros nominados, haciendo amistades y admirando profundamente a quienes comparten su categoría.
Mirando hacia el futuro
Más allá de la gala y de lo que pudiera ocurrir esa noche, Isadora ya comienza a visualizar lo que viene: una gira para 2026, un proyecto que la llena de entusiasmo y que confirma que su carrera apenas comienza a despegar con fuerza.
Entre los nominados junto a ella en la categoría de Mejor Artista Revelación destacan talentosos intérpretes como Alleh, Annasofia, Yerai Cortés, Juliane Gamboa, Camila Guevara, Alex Luna, Paloma Morphy, Sued Nunes y Ruzzi.
Mira también:
@emisorasunidas897
Seleccionados de Panamá llegan al Estadio El Trébol y bus es resguardado por agentes de la PNC. . . #VamosGuate #EliminatoriasMundialistas #Sele #Guatemala♬ sonido original - Emisoras Unidas