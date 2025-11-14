Lucero Mijares: ¡Impresionante transformación tras perder 50 lbs!

Lucero Mijares ha dejado con la boca abierta a sus seguidores luego de mostrar su increíble transformación física al perder 22.5 kilos (49 libras) en tan solo tres meses.
Lucero Mijares reapareció con espectacular cambio de imagen, que quedó en evidencia a través de una serie de fotografías que reveló un programa de espectáculos este miércoles.
La hija menor de Lucero y Manuel Mijares realizó una sesión de fotos, las cuales salieron a la luz en el programa de radio de Maxine Woodside.
"Quien está guapa, guapa, guapísima es Lucero Mijares. Le hicieron unas fotografías en las que se ve espectacular. Lucero Mijares, hija de Lucero, en estas imágenes se aprecia con varios kilos menos y, además, con una cinturita", comentó Liz López.
Lucero Mijares luce con un estilo más atrevido y sexy, mostrando una figura que resalta su cintura y deja ver un poco más de piel gracias a un escote que enmarca sus brazos. Eso sí, conserva sus característicos rizos, esos que se han convertido en su sello distintivo.
Por su parte, Maxine Woodside aseguró que se se veía "guapísima" y que le gustaba mucho verla con otro tipo de ropa más acorde a su edad.
¿Cómo lo logró?
Durante el programa de Maxine, uno de los colaboradores cuestionó si Lucero Mijares se había sometido a alguna cirugía estética, las locutoras aclararon que, probablemente, la joven cantante fue asesorada por el mismo doctor que ayudó a su papá Mijares a bajar 22 kilos, logrando su transformación a través de una dieta balanceada y control médico.
- "Yo creo que fue con el mismo doctor de su papá", dijo Liz López.
- "Siento que le está ayudando ese doctor y qué padre, porque está chava, es bonita es muy talentosa", comentó Vicky López.
Lo cierto es que Lucero Mijares siempre se ha mostrado segura de sí misma, orgullosa de su imagen. A pesar de haber recibido críticas por su físico, la joven ha mantenido una actitud positiva, sin dejarse afectar por los comentarios negativos.
"Me da exactamente igual. Creo que hay que amarse a uno mismo... si quieres tener el cuerpo que quieras, pues también luchar por ello. Obviamente a nadie le cae mal una ejercitadita, pero soy muy feliz los comentarios negativos no me quitan el sueño", comentó anteriormente Lucero Mijares sobre las críticas que ha llegado a recibir.