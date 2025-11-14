Millie Bobby Brown Aclara a Fotógrafo en Alfombra Roja

En la reciente premiere en Londres de la quinta e última temporada de Stranger Things, la actriz británica Millie Bobby Brown protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral: mientras posaba seria ante las cámaras, un fotógrafo le gritó "¡Sonríe!", a lo que ella respondió sin dudar: "¿Que sonría? ¡Sonríe tú".
La escena ocurrió durante la alfombra roja celebrada el 13 de noviembre de 2025 en Londres, en el estreno especial de la temporada final. Brown vestía un diseño negro de alta costura —corsé recubierto de tul negro, falda con cola— y llevaba unos zapatos personalizados con el número "011", aludiendo al personaje que interpreta en la serie.
Un reclamo con humor y autoridad
La respuesta de Brown combinó sorpresa, humor y firmeza, dejando claro que no aceptaba una instrucción tan banal como cambiar su expresión facial para acomodar una imagen superficial.
En lugar de sonreír, caminó con dignidad y se retiró del foco de los fotógrafos, dejando a su alrededor algunas risas nerviosas.
Este momento se inserta en un contexto más amplio de empoderamiento y control sobre su propia imagen pública: Brown, que saltó a la fama gracias a la serie cuando apenas tenía 12 años, ahora a sus 21 años (en 2025) se ha convertido en una figura madura que decide cómo quiere presentarse ante los medios.
¿Quién es Millie Bobby Brown?
Millie Bobby Brown nació en 2004 en España (aunque criada en Reino Unido) y se convirtió en un nombre mundial gracias a su papel de "Eleven" en Stranger Things, que debutó en 2016.
Desde entonces, ha extendido su carrera a películas, a producción y a actividades fuera de la actuación. Brown también ha sido reconocida por su influencia en medios y moda, y ha usado su plataforma para hablar sobre acoso, vulnerabilidad y crecimiento personal.
El estreno de la temporada final de Stranger Things
La quinta y última temporada de Stranger Things llega como uno de los estrenos más esperados del año. Netflix confirmó que esta entrega final estará dividida en tres partes: el Volumen 1 se estrena el 26 de noviembre de 2025, el Volumen 2 llegará el 25 de diciembre de 2025, y el gran final se emitirá el 31 de diciembre de 2025, cerrando así casi una década de historia desde que la serie debutó en 2016.
La temporada contará con ocho episodios en total, muchos de ellos con una duración superior a la habitual, alcanzando más de una hora en varios capítulos.
La trama se sitúa en el otoño de 1987, retomando inmediatamente las consecuencias del devastador final de la cuarta temporada.
Hawkins ya no es la ciudad tranquila que alguna vez fue: las grietas abiertas hacia el Upside Down continúan expandiéndose, alterando el entorno, la vida cotidiana y la seguridad del lugar. En esta ocasión, la amenaza de Vecna es más tangible que nunca y el mundo parece acercarse a un punto de no retorno.
Mientras tanto, Eleven se encuentra bajo una presión extrema, pues las fuerzas militares han tomado control de la zona, imponiéndole restricciones y obligándola a actuar en secreto o con extrema cautela. Su papel será crucial para el enfrentamiento definitivo que definirá el destino de Hawkins y del grupo.
Los hermanos Duffer han descrito esta temporada como la más ambiciosa, cinematográfica y emocionalmente intensa de toda la serie. Incluso han mencionado que algunos episodios fueron una auténtica "locura logística" durante el rodaje, comparándolos con los finales de temporadas anteriores, pero multiplicado por diez.
La producción, que enfrentó retrasos originados por protestas de guionistas y ajustes técnicos, finalmente concluyó a finales de 2024. Pese a los desafíos, el equipo consiguió completar lo que califican como el capítulo más épico de la saga.
Todo el elenco principal está de regreso: Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Noah Schnapp, Natalia Dyer, Charlie Heaton y Joe Keery, entre otros. A ellos se suman nuevas incorporaciones como la actriz Linda Hamilton, cuyo personaje ha sido guardado con hermetismo para evitar filtraciones.
Amybeth McNulty, quien debutó en la cuarta temporada, también adquiere mayor protagonismo en esta entrega final.
