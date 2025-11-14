Raschel Paz Brilla en Miss Universe con Look y Pasarela

La guatemalteca Raschel Paz Archila ha encendido la expectativa del país tras su brillante participación en la pasarela de traje de baño en Miss Universe.
Vestida con un bikini color berenjena, luciendo su silueta esbelta y segura, Paz desfiló con una presencia que combinó elegancia, carisma y determinación.
Raschel Paz, de 24 años y originaria de la ciudad capital, fue coronada como Miss Universe Guatemala 2025 el pasado 12 de julio, tras competir con un grupo de 24 candidatas en un evento realizado en Quetzaltenango.
Con una estatura imponente de aproximadamente 1.82 metros, habilidades multilingües y una formación en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, reúne más que los atributos estéticos.
La Gran Final
La competencia internacional que le espera es la Miss Universe 2025, que se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi (Tailandia).
En ese escenario, Raschel Paz representará a Guatemala junto a candidatas de más de 100 países, bajo el lema de este año "The Power of Love".
El certamen preliminar de traje de baño, gala de trajes nacionales y entrevistas será el paso previo al gran desfile final. Raschel ya demostró, en el contexto nacional, que puede imponerse con su porte, presencia escénica y discurso. Ahora el reto se amplía: brillar entre las mejores del mundo.
Su paso por la pasarela en traje de baño fue clave para mostrar que está lista, no solo en físico sino en actitud.
El país seguirá de cerca cada paso de Raschel Paz: desde su llegada a Tailandia y su preparación hasta los desfiles de trajes nacionales, entrevistas y finalmente la noche final el 21 de noviembre.
¿Dónde ver la Gran Final?
La final del certamen Miss Universe 2025 se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi (Tailandia).
Para Guatemala la transmisión será a las 19 horas y puedes disfrutarlo a través de las redes sociales de Miss Universe y Telemundo.
