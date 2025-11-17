Gaby Spanic sorprende con su nuevo rostro: ¿qué pasó?

Gaby Spanic, quien alcanzó la fama internacional gracias a su papel en "La Usurpadora", acaparó la atención en las redes sociales tras compartir su nuevo rostro.
La actriz venezolana reveló el sorprendente resultado de una serie de procedimientos estéticos realizados en una prestigiosa clínica de Brasil.
A través de sus historias de Instagram, Gaby Spanic mostró el antes y después, dejando a sus fans con la boca abierta y preguntándose cómo logró lucir una apariencia rejuvenecida.
En las imágenes, Spanic luce con los labios más delgados, un rostro más ovalado, sin bolsas bajo los ojos y pómulos menos inflamados, un cambio que muchos han descrito como una vuelta en el tiempo de "20 años".
Secreto de la transformación
Esta drástica transformación tuvo lugar en JK Advanced Aesthetics, una clínica brasileña que es reconocida con el galardón a la "Mejor Clínica Estética de Lujo" en The Best of Lifestyle Awards 2025.
La misma Gaby Spanic se encargó de revelar los tratamientos a los que se sometió para lograr su nueva imagen. La combinación de técnicas explica el notable cambio:
- Lifting temporal (Hilos de PDO): Este procedimiento, también conocido como hilos tensores, tiene como objetivo elevar los tejidos del rostro para lograr un efecto de lifting inmediato.
- Hilos de PDO en toda la cara: Una aplicación más extensa de estos hilos para redefinir los contornos faciales y estimular la producción natural de colágeno.
- Relleno labial: Un tratamiento para dar forma y armonía a los labios, lo que resulta en el aspecto más estilizado que mostró en su nueva imagen.
- Relleno de mentón: Técnica utilizada para proyectar y equilibrar el perfil facial, aportando mayor definición y armonía a sus rasgos.
- Relleno en pómulos: Diseñado para recuperar volumen en la zona malar, suavizar la flacidez y mejorar el contorno general del rostro.
- Láser Red Touch: Para finalizar, se aplicó esta tecnología láser con el objetivo de mejorar la textura de la piel, promover su regeneración y aportar luminosidad.
La combinación de estas tecnologías y técnicas mínimamente invasivas dio como resultado una de las transformaciones estéticas más comentadas del momento, reafirmando la búsqueda de procedimientos que ofrezcan resultados naturales y rejuvenecedores.