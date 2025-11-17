 Gaby Spanic sorprende con su nuevo rostro: ¿qué pasó?
Farándula

¿Qué se hizo? Gaby Spanic sorprende con su nuevo rostro y luce irreconocible

A través de sus historias de Instagram, la actriz venezolana reveló los secretos detrás de sus retoques estéticos y los fans aseguran que parece otra.

Compartir:
Gaby Spanic, Instagram
Gaby Spanic / FOTO: Instagram

Gaby Spanic, quien alcanzó la fama internacional gracias a su papel en "La Usurpadora", acaparó la atención en las redes sociales tras compartir su nuevo rostro.

La actriz venezolana reveló el sorprendente resultado de una serie de procedimientos estéticos realizados en una prestigiosa clínica de Brasil.

A través de sus historias de Instagram, Gaby Spanic mostró el antes y después, dejando a sus fans con la boca abierta y preguntándose cómo logró lucir una apariencia rejuvenecida.

En las imágenes, Spanic luce con los labios más delgados, un rostro más ovalado, sin bolsas bajo los ojos y pómulos menos inflamados, un cambio que muchos han descrito como una vuelta en el tiempo de "20 años".

Foto embed
Gaby Spanic - Instagram

Secreto de la transformación

Esta drástica transformación tuvo lugar en JK Advanced Aesthetics, una clínica brasileña que es reconocida con el galardón a la "Mejor Clínica Estética de Lujo" en The Best of Lifestyle Awards 2025.

La misma Gaby Spanic se encargó de revelar los tratamientos a los que se sometió para lograr su nueva imagen. La combinación de técnicas explica el notable cambio:

Foto embed
Gaby Spanic antes y después - Instagram
  • Lifting temporal (Hilos de PDO): Este procedimiento, también conocido como hilos tensores, tiene como objetivo elevar los tejidos del rostro para lograr un efecto de lifting inmediato.
  • Hilos de PDO en toda la cara: Una aplicación más extensa de estos hilos para redefinir los contornos faciales y estimular la producción natural de colágeno.
  • Relleno labial: Un tratamiento para dar forma y armonía a los labios, lo que resulta en el aspecto más estilizado que mostró en su nueva imagen.
  • Relleno de mentón: Técnica utilizada para proyectar y equilibrar el perfil facial, aportando mayor definición y armonía a sus rasgos.
  • Relleno en pómulos: Diseñado para recuperar volumen en la zona malar, suavizar la flacidez y mejorar el contorno general del rostro.
  • Láser Red Touch: Para finalizar, se aplicó esta tecnología láser con el objetivo de mejorar la textura de la piel, promover su regeneración y aportar luminosidad.

La combinación de estas tecnologías y técnicas mínimamente invasivas dio como resultado una de las transformaciones estéticas más comentadas del momento, reafirmando la búsqueda de procedimientos que ofrezcan resultados naturales y rejuvenecedores.

En Portada

Arévalo hace llamado al Congreso a retomar discusión de la Ley Anti lavadot
Nacionales

Arévalo hace llamado al Congreso a retomar discusión de la Ley Anti lavado

07:57 AM, Nov 17
Ana Lucía Martínez se quedó a las puertas de una nueva final en Méxicot
Deportes

Ana Lucía Martínez se quedó a las puertas de una nueva final en México

07:29 AM, Nov 17
Difunden video del trágico accidente que cobró la vida de madre e hija en Panajachelt
Nacionales

Difunden video del trágico accidente que cobró la vida de madre e hija en Panajachel

07:19 AM, Nov 17
Tras 45 años de carrera, Tom Cruise recibe su primer Oscar t
Farándula

Tras 45 años de carrera, Tom Cruise recibe su primer Oscar

08:30 AM, Nov 17

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalSeguridadCorrupción#64VueltaaGuateEstados UnidosMinisterio PúblicoMundial 2026
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos