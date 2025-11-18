Guatemala Gana la Final: Ibai

Guatemala volvió a brillar en el peculiar y viral concurso de"Mundial de Objetos" de Ibai Llanos. Pese a que la famosa botella de Ron Botran fue retirada de competencia, el país terminó coronándose campeón en una final inesperada y emocionante.
El creador de contenido español sorprendió a todos al anunciar que tuvieron que sacar de la competencia a la popular botella guatemalteca, una de las favoritas del público después de vencer a Corea, Bolivia y Venezuela. Aunque no detalló los motivos, Ibai explicó que debía hacerlo para mantener "equilibrio" en su torneo, lo que generó sorpresa entre miles de espectadores que seguían cada ronda.
Pero lejos de quedarse fuera, Guatemala llegó nuevamente a la final gracias a un inesperado reemplazo: la "el sombrerón", que en realidad era un duende. Ibai enfatizó repetidamente que "no era guatemalteco", pero aun así varios fans destacaron que tenía colores que recordaban a símbolos culturales del país.
La gran final, anunciada como GUATEMALA vs COLOMBIA, dejó a la audiencia al borde del asiento. En esta última etapa, Ibai decidió que solo competirían las "cabezas" de los objetos finalistas, un giro dramático que aportó humor y tensión al desenlace del torneo.
Más de la competencia de Ibai
Aun con este cambio inesperado, el objeto que representaba a Guatemala ganó con clara ventaja. En cuanto se anunció el triunfo, Ibai dejó sonar el Himno Nacional de Guatemala, desatando un momento épico y altamente emotivo.
Las redes sociales explotaron: guatemaltecos en TikTok, X e Instagram celebraron el triunfo como si se tratara de un campeonato mundial deportivo.
Las reacciones llenas de orgullo no tardaron en viralizarse, consolidando una vez más la fuerte presencia del país en las dinámicas del streamer. Aunque la icónica botella de Ron Botran quedó fuera, Guatemala terminó demostrando que su espíritu competitivo es imparable.