 Belinda sufre falla de vestuario en concierto y sorprende
Farándula

Belinda sufre falla de vestuario en pleno concierto y deja ver sus atributos

El incidente ocurrió durante su participación en la Feria de Querétaro, donde la cantante se mostró profesional y conservó la calma a pesar del descuido.

Compartir:
Belinda, Instagram
Belinda / FOTO: Instagram

Belinda sufrió un bochornoso momento durante su presentación en la Feria de Querétaro, que se llevó a cabo el pasado 17 de noviembre.  

La cantante tuvo un  accidente de vestuario en pleno escenario que dejó impactados a sus seguidores y al público presente. Belinda se mostró profesional y conservó la calma a pesar del descuido.

Mientras interpretaba uno de sus canciones, el top brillante que lucía le quedaba un poco flojo y se subía casi dejando a la vista sus senos. Belinda se tomó el pequeño incidente con humor e incluso bromeó al respecto.

"Ya sé que se me sale la bubi, ya sé ¿Qué hago? Mientras se vea sexy, todo está bien", dijo mientras se ajustaba el traje.

El incidente fue captado en video por el público y rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando tanto muestras de apoyo como comentarios que destacaban el profesionalismo de la artista frente a imprevistos.

  • "Belinda descuido Venga la Alegría."
  • "De color de rosa veo la vida hermosa."
  • "No veía descuidos así fuera de Venga la Alegría."
  • "Pero le gritan con respeto y es lo más hermoso."
  • "En mi próxima vida quiero reencarnar en Belinda, así de bella sin imperfecciones."

Lo nuevo

El pasado 14 de noviembre, la estrella australiana Sia estrenó una nueva versión de "Snowman" junto a Belinda.

El tema original, publicado por la cantante en noviembre de 2017, adquiere así una renovada dimensión gracias a esta colaboración con la artista mexicana.

Esta unión musical no representa el primer cruce artístico entre ambas figuras. En 2006, Belinda incluyó en su álbum Utopía una canción homónima compuesta por Sia Kate Isobelle Furler.

Aunque el público en general desconocía la participación de Sia como autora de "Utopía", se especula que la canción llegó a manos de la estrella mexicana durante la preproducción del álbum; sin embargo, no existen detalles sobre el acuerdo entre las artistas.  

En Portada

Mujer y bebé pierden la vida en incidente armado en Izabalt
Nacionales

Mujer y bebé pierden la vida en incidente armado en Izabal

12:57 PM, Nov 19
Carlos Ruiz tiene ilusión de llegar a la Federación de Futbolt
Deportes

Carlos Ruiz "tiene ilusión" de llegar a la Federación de Futbol

01:30 PM, Nov 19
Cierres viales en Villa Canales por trabajos en taludest
Nacionales

Cierres viales en Villa Canales por trabajos en taludes

11:59 AM, Nov 19
Miss Universo 2025: Miss Jamaica cae del escenario durante la gala preliminart
Farándula

Miss Universo 2025: Miss Jamaica cae del escenario durante la gala preliminar

12:44 PM, Nov 19

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónEstados UnidosSeguridad#liganacionalJuegos Centroamericanos#64VueltaaGuateEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos