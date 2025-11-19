Belinda sufre falla de vestuario en concierto y sorprende

Belinda sufrió un bochornoso momento durante su presentación en la Feria de Querétaro, que se llevó a cabo el pasado 17 de noviembre.
La cantante tuvo un accidente de vestuario en pleno escenario que dejó impactados a sus seguidores y al público presente. Belinda se mostró profesional y conservó la calma a pesar del descuido.
Mientras interpretaba uno de sus canciones, el top brillante que lucía le quedaba un poco flojo y se subía casi dejando a la vista sus senos. Belinda se tomó el pequeño incidente con humor e incluso bromeó al respecto.
"Ya sé que se me sale la bubi, ya sé ¿Qué hago? Mientras se vea sexy, todo está bien", dijo mientras se ajustaba el traje.
El incidente fue captado en video por el público y rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando tanto muestras de apoyo como comentarios que destacaban el profesionalismo de la artista frente a imprevistos.
- "Belinda descuido Venga la Alegría."
- "De color de rosa veo la vida hermosa."
- "No veía descuidos así fuera de Venga la Alegría."
- "Pero le gritan con respeto y es lo más hermoso."
- "En mi próxima vida quiero reencarnar en Belinda, así de bella sin imperfecciones."
Lo nuevo
El pasado 14 de noviembre, la estrella australiana Sia estrenó una nueva versión de "Snowman" junto a Belinda.
El tema original, publicado por la cantante en noviembre de 2017, adquiere así una renovada dimensión gracias a esta colaboración con la artista mexicana.
Esta unión musical no representa el primer cruce artístico entre ambas figuras. En 2006, Belinda incluyó en su álbum Utopía una canción homónima compuesta por Sia Kate Isobelle Furler.
Aunque el público en general desconocía la participación de Sia como autora de "Utopía", se especula que la canción llegó a manos de la estrella mexicana durante la preproducción del álbum; sin embargo, no existen detalles sobre el acuerdo entre las artistas.