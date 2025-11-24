 Artistas Confirmados para el Festival de Viña 2026
Farándula

Revelan a los artistas que se presentarán en el Festival de Viña 2026

El evento se realizará del 22 al 27 de febrero y confirmó una programación que combina figuras internacionales y referentes del pop latino

Compartir:
Viña 2026, Instagram
Viña 2026 / FOTO: Instagram

El dúo británico de música electrónica Pet Shop Boys y la banda femenina surcoreana NMIXX son las dos grandes sorpresas internacionales para el Festival Internacional de la Canción de Viña 2026.

Este es el evento más grande de Latinoamérica que se celebrará en la ciudad chilena del litoral central del 22 al 27 de febrero.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, destacó la magnitud del anuncio y resaltó la relevancia económica y turística del festival para la ciudad.

"Es un hecho histórico presentar la parrilla completa al 100% de una sola vez. Esto jamás había ocurrido y refleja el trabajo riguroso que hemos desarrollado", aseguró.

Agregó que la presencia de artistas tan diversos convierte a Viña 2026 en una edición "pensada para todas las edades", donde destacan hitos como la llegada del K-pop y el regreso de Mon Laferte.

El cartel 2026 incluye a Pet Shop Boys, Mon Laferte, Gloria Estefan, Juanes, Bomba Estéreo, Jesse & Joy, Ke Personajes, Paulo Londra, Milo J, Yandel Sinfónico, Matteo Bocelli, Pablo Chill-E y, por primera vez en la historia del festival, una agrupación de K-pop: NMIXX.  

Foto embed
Festival Viña 2026 - Instagram

Lo más esperado

Los británicos Pet Shop Boys encabezarán la noche anglo con su espectáculo DREAMWORLD: The Greatest Hits Live. El dúo, conformado por Neil Tennant y Chris Lowe, llega como uno de los nombres más importantes en la historia del synth pop.

Reconocidos por el Guinness World Records como el dúo más exitoso del Reino Unido. La crítica especializada ha calificado sus shows como "revolucionarios y emocionantes".

La icónica Gloria Estefan vuelve a Viña del Mar tras un periodo de gran éxito internacional.

El dúo mexicano Jesse & Joy celebrará 20 años de carrera con el público chileno, que los sigue desde sus inicios. Sus clásicos "Corre", "Dueles", "Espacio sideral", "Llegaste tú" y "Te esperé" confirmarán una noche cargada de romanticismo.

El colombiano Juanes llegará con éxitos como "La camisa negra", "A Dios le pido" y "Fotografía".

Además, se confirmó como primer humorista de Viña 2026 a Stefan Kramer, quien irá por su cuarta presentación en la Quinta Vergara tras sus shows de 2008, 2018 y 2020, con una consolidada carrera marcada por sus imitaciones y originales rutinas.  

Viña 2026 será transmitido por el canal de televisión Mega y por Disney+. La preventa de entradas empieza el miércoles 26 a las 11:00 y la venta general el viernes 28 a las 11:30, hora de Chile.

En Portada

Guatemala defiende ante la CIJ su derecho a intervenir en disputa por los Cayos Zapotillost
Nacionales

Guatemala defiende ante la CIJ su derecho a intervenir en disputa por los Cayos Zapotillos

07:46 AM, Nov 24
Juan José Paredes señala responsables de la crisis de Comunicacionest
Deportes

Juan José Paredes señala responsables de la crisis de Comunicaciones

07:56 AM, Nov 24
Piloto de camión repartidor muere por ataque armado en zona 13t
Nacionales

Piloto de camión repartidor muere por ataque armado en zona 13

07:15 AM, Nov 24
Revelan a los artistas que se presentarán en el Festival de Viña 2026t
Farándula

Revelan a los artistas que se presentarán en el Festival de Viña 2026

06:23 AM, Nov 24

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalSeguridadEstados UnidosCorrupciónPNCEE.UU.Selección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos