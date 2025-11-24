Artistas Confirmados para el Festival de Viña 2026

El dúo británico de música electrónica Pet Shop Boys y la banda femenina surcoreana NMIXX son las dos grandes sorpresas internacionales para el Festival Internacional de la Canción de Viña 2026.
Este es el evento más grande de Latinoamérica que se celebrará en la ciudad chilena del litoral central del 22 al 27 de febrero.
La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, destacó la magnitud del anuncio y resaltó la relevancia económica y turística del festival para la ciudad.
"Es un hecho histórico presentar la parrilla completa al 100% de una sola vez. Esto jamás había ocurrido y refleja el trabajo riguroso que hemos desarrollado", aseguró.
Agregó que la presencia de artistas tan diversos convierte a Viña 2026 en una edición "pensada para todas las edades", donde destacan hitos como la llegada del K-pop y el regreso de Mon Laferte.
El cartel 2026 incluye a Pet Shop Boys, Mon Laferte, Gloria Estefan, Juanes, Bomba Estéreo, Jesse & Joy, Ke Personajes, Paulo Londra, Milo J, Yandel Sinfónico, Matteo Bocelli, Pablo Chill-E y, por primera vez en la historia del festival, una agrupación de K-pop: NMIXX.
Lo más esperado
Los británicos Pet Shop Boys encabezarán la noche anglo con su espectáculo DREAMWORLD: The Greatest Hits Live. El dúo, conformado por Neil Tennant y Chris Lowe, llega como uno de los nombres más importantes en la historia del synth pop.
Reconocidos por el Guinness World Records como el dúo más exitoso del Reino Unido. La crítica especializada ha calificado sus shows como "revolucionarios y emocionantes".
La icónica Gloria Estefan vuelve a Viña del Mar tras un periodo de gran éxito internacional.
El dúo mexicano Jesse & Joy celebrará 20 años de carrera con el público chileno, que los sigue desde sus inicios. Sus clásicos "Corre", "Dueles", "Espacio sideral", "Llegaste tú" y "Te esperé" confirmarán una noche cargada de romanticismo.
El colombiano Juanes llegará con éxitos como "La camisa negra", "A Dios le pido" y "Fotografía".
Además, se confirmó como primer humorista de Viña 2026 a Stefan Kramer, quien irá por su cuarta presentación en la Quinta Vergara tras sus shows de 2008, 2018 y 2020, con una consolidada carrera marcada por sus imitaciones y originales rutinas.
Viña 2026 será transmitido por el canal de televisión Mega y por Disney+. La preventa de entradas empieza el miércoles 26 a las 11:00 y la venta general el viernes 28 a las 11:30, hora de Chile.