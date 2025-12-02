 Ganadores Latin America's 50 Best Restaurants 2025
Farándula

Lista completa de los ganadores de los Latin America's 50 Best Restaurants 2025: así celebró Guatemala

Guatemala fue anfitriona de la gran gala 2025 y reveló la lista definitiva de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica.

Compartir:
Latin America’s 50 Best Restaurants, Alex Meoño
Latin America’s 50 Best Restaurants / FOTO: Alex Meoño

Guatemala se convirtió en el corazón de la gastronomía latinoamericana al recibir, por primera vez, la gala de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025.

El evento, celebrado entre aplausos, chefs de talla mundial y una energía vibrante, reveló la lista oficial de los mejores restaurantes de la región.

A continuación, la lista completa de ganadores:

1. El Chato — Bogotá

2. Kjolle — Lima

3. Don Julio — Buenos Aires

4. Mérito — Lima

5. Celele — Cartagena

6. Boragó — Santiago

7. Quintonil — Mexico City

8. Tuju — São Paulo

9. Cosme — Lima

10. Nuema — Quito

11. Mayta — Lima

12. Nelita — São Paulo

13. Lasai — Río de Janeiro

14. Casa Las Cujas — Santiago

15. Alcalde — Guadalajara

16. Villa Torél — Ensenada

17. Fauna — Valle de Guadalupe

18. Maito — Panama City

19. Sublime — Guatemala City

20. Evvai — São Paulo

21. Niño Gordo — Buenos Aires

22. Arca — Tulum

23. Leo — Bogotá

24. El Preferido de Palermo — Buenos Aires

25. A Casa do Porco — São Paulo

Más ganadores  de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025.

26. La Mar — Lima

27. El Mercado — Buenos Aires

28. Yum Cha — Santiago

29. Cordero — Caracas

30. Máximo — Mexico City

31. Demo Magnolia — Santiago

32. Huniik — Mérida

33. Rafael — Lima

34. Afluente — Bogotá

35. Aramburu — Buenos Aires

36. Trescha — Buenos Aires

37. Diacá — Guatemala City

38. Oteque — Río de Janeiro

39. Rosetta — Mexico City

Sublime es el Mejor Restaurante de Guatemala en los Latin America’s 50 Best 2025

El restaurante guatemalteco Sublime alcanzó un hito histórico al recibir el reconocimiento como El Mejor Restaurante de Guatemala.

40. Crizia — Buenos Aires

41. Humo Negro — Bogotá

42. Mercado 24 — Guatemala City

43. Sikwa — San José

44. Osso — Lima

45. Karai by Mitsuharu — Santiago

46. Manuel — Barranquilla

47. Cantina del Tigre — Panama City

48. Arami — La Paz

49. Mil — Moray

50. Julia — Buenos Aires

Cabe destacar que Guatemala logró ocupar tres lugares, se tratan de los restaurantes Mercado 24, Diacá y Sublime. La gala reafirmó el papel de Guatemala como un destino culinario en ascenso, lleno de cultura y mucho sabor.

La ceremonia reunió a las figuras más influyentes de la cocina contemporánea y destacó el crecimiento culinario del continente, desde los proyectos emergentes hasta los íconos consolidados

En Portada

Latin Americas 50 Best Restaurants 2025: restaurantes guatemaltecos celebran su reconocimiento t
Farándula

Latin Americas 50 Best Restaurants 2025: restaurantes guatemaltecos celebran su reconocimiento

09:47 PM, Dic 02
PNC anuncia aprobación de bono único para su personalt
Nacionales

PNC anuncia aprobación de bono único para su personal

03:38 PM, Dic 02
Xelajú y Alajuelense definen este miércoles al campeón centroamericanot
Deportes

Xelajú y Alajuelense definen este miércoles al campeón centroamericano

05:41 PM, Dic 02
Fechas y horarios de los cuartos de final del Apertura 2025t
Deportes

Fechas y horarios de los cuartos de final del Apertura 2025

07:58 PM, Dic 02

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald TrumpSeguridadPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos