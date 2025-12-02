Ganadores Latin America's 50 Best Restaurants 2025

Guatemala se convirtió en el corazón de la gastronomía latinoamericana al recibir, por primera vez, la gala de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025.
El evento, celebrado entre aplausos, chefs de talla mundial y una energía vibrante, reveló la lista oficial de los mejores restaurantes de la región.
A continuación, la lista completa de ganadores:
1. El Chato — Bogotá
2. Kjolle — Lima
3. Don Julio — Buenos Aires
4. Mérito — Lima
5. Celele — Cartagena
6. Boragó — Santiago
7. Quintonil — Mexico City
8. Tuju — São Paulo
9. Cosme — Lima
10. Nuema — Quito
11. Mayta — Lima
12. Nelita — São Paulo
13. Lasai — Río de Janeiro
14. Casa Las Cujas — Santiago
15. Alcalde — Guadalajara
16. Villa Torél — Ensenada
17. Fauna — Valle de Guadalupe
18. Maito — Panama City
19. Sublime — Guatemala City
20. Evvai — São Paulo
21. Niño Gordo — Buenos Aires
22. Arca — Tulum
23. Leo — Bogotá
24. El Preferido de Palermo — Buenos Aires
25. A Casa do Porco — São Paulo
Más ganadores de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025.
26. La Mar — Lima
27. El Mercado — Buenos Aires
28. Yum Cha — Santiago
29. Cordero — Caracas
30. Máximo — Mexico City
31. Demo Magnolia — Santiago
32. Huniik — Mérida
33. Rafael — Lima
34. Afluente — Bogotá
35. Aramburu — Buenos Aires
36. Trescha — Buenos Aires
37. Diacá — Guatemala City
38. Oteque — Río de Janeiro
39. Rosetta — Mexico City
40. Crizia — Buenos Aires
41. Humo Negro — Bogotá
42. Mercado 24 — Guatemala City
43. Sikwa — San José
44. Osso — Lima
45. Karai by Mitsuharu — Santiago
46. Manuel — Barranquilla
47. Cantina del Tigre — Panama City
48. Arami — La Paz
49. Mil — Moray
50. Julia — Buenos Aires
Cabe destacar que Guatemala logró ocupar tres lugares, se tratan de los restaurantes Mercado 24, Diacá y Sublime. La gala reafirmó el papel de Guatemala como un destino culinario en ascenso, lleno de cultura y mucho sabor.
La ceremonia reunió a las figuras más influyentes de la cocina contemporánea y destacó el crecimiento culinario del continente, desde los proyectos emergentes hasta los íconos consolidados