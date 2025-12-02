Yina Calderón: Relaciones Íntimas en Reality Quedaron Grabadas

El reality dominicano La Mansión de Luinny volvió a ser tendencia cuando se filtraron videos que mostrarían a la empresaria colombiana Yina Calderón y al cantante Asaf Torres (expretendiente de la creadora de contenido Karina García) compartiendo una noche muy intensa dentro de la suite presidencial del programa.
El clip, que ya circula en redes sociales, desató una oleada de especulaciones y fuertes reacciones en el público.
En las imágenes se observa a Yina Calderón y Torres en una actitud íntima: primero se besan, luego aparecen montados el uno sobre el otro, lo que para muchos fue evidencia de que habrían tenido relaciones sexuales.
Posteriormente, al día siguiente, circuló otro video en el que Asaf habla en confianza con un compañero del reality, donde aparentemente admite que el encuentro fue sin protección, aunque afirma que "no culminó de esa manera", lo cual reavivó aún más los rumores.
Al ser consultada, Yina Calderón negó haber tenido relaciones sexuales con Asaf Torres. En su versión dijo:
"Sí, nos dimos besos, hubo como ‘toqueteo’, ta, ta, pero luego me quedé dormida. Él ni se ha aprovechado conmigo ni yo con él".
Sin embargo, la filtración del segundo video y los comentarios de Asaf han generado incertidumbre: mientras él describe el encuentro como íntimo y sin protección, Yina insiste en que no pasó de "toqueteo".
Esta ambigüedad ha alimentado aún más el debate en redes.
Además, este episodio se da en un contexto ya conflictivo dentro del programa: Yin Calderón a había causado controversia desde su ingreso, mostrando actitud desafiante con varios participantes, entre ellos Karina García, a quien evita saludar y con quien mantiene una relación tensa.
@flaquitap67
Yina y Asaf juntos tuvieron relaci@nes en la mansión de Luinny #yina #mansiondeluinny #liveincentiveprogram #chisme #karinagarciaoficiall♬ sonido original - FlaquitaP🧸
¿Qué podría pasar ahora?
El productor del programa reunió a los participantes para mostrar las grabaciones y pedir explicaciones sobre lo ocurrido.
Hasta el momento, la versión oficial de Yina Calderón sigue siendo que no hubo intimidad, sino un acercamiento íntimo que no pasó de "toqueteo".
Pero dada la presión mediática, la intensidad de los comentarios del público y las declaraciones de Asaf Torres, no se descarta que este episodio tenga repercusiones en la continuidad de ambos en el programa, o que, al menos, cambie la percepción que los demás participantes y la audiencia tengan de ellos.
Al mismo tiempo, el incidente pone en evidencia una de las tensiones inherentes a los reality shows: el equilibrio entre entretenimiento, exposición personal y la delgada línea entre lo privado y lo público.