Mejor restaurante Latin America's 50 Best Restaurants 2025.

Guatemala vivió un momento histórico al convertirse, por primera vez, en sede oficial de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025. Cabe destacar que, este uno de los eventos gastronómicos más prestigiosos a nivel mundial.
La ceremonia central se realizó en el icónico Santo Domingo del Cerro, en Antigua Guatemala, un escenario que ofreció una mezcla perfecta entre arte, historia y naturaleza. Con su vista panorámica hacia los volcanes y su arquitectura imponente, el lugar se convirtió en un marco inigualable para recibir a chefs, sommeliers, empresarios del sector gastronómico y críticos provenientes de toda Latinoamérica.
Durante varios días previos, Guatemala fue el punto de encuentro de diversas actividades especiales que incluyeron cenas colaborativas, visitas a mercados tradicionales, pop-ups y rutas culinarias diseñadas para mostrar la riqueza del país. En estas jornadas participaron reconocidos chefs internacionales, quienes tuvieron la oportunidad de degustar ingredientes locales y explorar técnicas ancestrales que forman parte del ADN culinario guatemalteco.
Las redes sociales oficiales del evento, especialmente Instagram, se llenaron de publicaciones donde se destacaron platillos emblemáticos como el pache, las tortillas hechas a mano, el chocolate artesanal. Estas experiencias evidenciaron el entusiasmo de los invitados y el asombro que provocó en ellos la diversidad gastronómica del país.
El ganador de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 es...
La edición 2025 marcó un antes y un después para Guatemala: no solo posicionó al país como anfitrión de un evento de talla internacional, sino que también fortaleció su presencia dentro del mapa culinario global.
Los visitantes recorrieron Antigua, Ciudad de Guatemala y otros destinos cercanos, descubriendo mercados, talleres artesanales, fincas de cacao y restaurantes locales que forman parte del movimiento gastronómico emergente guatemalteco. En medio de este ambiente vibrante y lleno de sabor, se anunció al gran ganador: el restaurante El Chato de Colombia, que se alzó con el primer lugar de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025.
Su propuesta innovadora, su técnica depurada y su capacidad de contar historias a través de cada platillo lo consolidaron como el mejor de la región.