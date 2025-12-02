 Mejor restaurante Latin America's 50 Best Restaurants 2025.
Farándula

El primer lugar de los Latin America's 50 Best Restaurants 2025 es para El Chato de Colombia

Guatemala hizo historia al recibir por primera vez los Latin America's 50 Best Restaurants 2025.

Compartir:
Latin America’s 50 Best Restaurants, Latin America’s 50 Best Restaurants
Latin America’s 50 Best Restaurants / FOTO: Latin America’s 50 Best Restaurants

Guatemala vivió un momento histórico al convertirse, por primera vez, en sede oficial de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025. Cabe destacar que, este uno de los eventos gastronómicos más prestigiosos a nivel mundial.

La ceremonia central se realizó en el icónico Santo Domingo del Cerro, en Antigua Guatemala, un escenario que ofreció una mezcla perfecta entre arte, historia y naturaleza.  Con su vista panorámica hacia los volcanes y su arquitectura imponente, el lugar se convirtió en un marco inigualable para recibir a chefs, sommeliers, empresarios del sector gastronómico y críticos provenientes de toda Latinoamérica.

Durante varios días previos, Guatemala fue el punto de encuentro de diversas actividades especiales que incluyeron cenas colaborativas, visitas a mercados tradicionales, pop-ups y rutas culinarias diseñadas para mostrar la riqueza del país.  En estas jornadas participaron reconocidos chefs internacionales, quienes tuvieron la oportunidad de degustar ingredientes locales y explorar técnicas ancestrales que forman parte del ADN culinario guatemalteco.

Las redes sociales oficiales del evento, especialmente Instagram, se llenaron de publicaciones donde se destacaron platillos emblemáticos como el pache, las tortillas hechas a mano, el chocolate artesanal.  Estas experiencias evidenciaron el entusiasmo de los invitados y el asombro que provocó en ellos la diversidad gastronómica del país.

El ganador de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 es...

La edición 2025 marcó un antes y un después para Guatemala: no solo posicionó al país como anfitrión de un evento de talla internacional, sino que también fortaleció su presencia dentro del mapa culinario global. 

¿Anuel AA tiene VIH? La verdad detrás del video viral que presuntamente lo confirma

Un video que circula en redes sociales ha desatado rumores sobre el estado de salud de Anuel AA.

Los visitantes recorrieron Antigua, Ciudad de Guatemala y otros destinos cercanos, descubriendo mercados, talleres artesanales, fincas de cacao y restaurantes locales que forman parte del movimiento gastronómico emergente guatemalteco. En medio de este ambiente vibrante y lleno de sabor, se anunció al gran ganador: el restaurante El Chato de Colombia, que se alzó con el primer lugar de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025.

Sublime es el Mejor Restaurante de Guatemala en los Latin America’s 50 Best 2025

El restaurante guatemalteco Sublime alcanzó un hito histórico al recibir el reconocimiento como El Mejor Restaurante de Guatemala.

Su propuesta innovadora, su técnica depurada y su capacidad de contar historias a través de cada platillo lo consolidaron como el mejor de la región.

En Portada

Latin Americas 50 Best Restaurants 2025: restaurantes guatemaltecos celebran su reconocimiento t
Farándula

Latin Americas 50 Best Restaurants 2025: restaurantes guatemaltecos celebran su reconocimiento

09:47 PM, Dic 02
PNC anuncia aprobación de bono único para su personalt
Nacionales

PNC anuncia aprobación de bono único para su personal

03:38 PM, Dic 02
Xelajú y Alajuelense definen este miércoles al campeón centroamericanot
Deportes

Xelajú y Alajuelense definen este miércoles al campeón centroamericano

05:41 PM, Dic 02
Fechas y horarios de los cuartos de final del Apertura 2025t
Deportes

Fechas y horarios de los cuartos de final del Apertura 2025

07:58 PM, Dic 02

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald TrumpSeguridadPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos