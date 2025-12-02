Fallece Fernando Meza, Fundador de Huevocartoon

El estudio de animación HuevoCartoon informó sobre la muerte de Fernando Meza Muñoz, uno de los miembros fundadores de HuevoCartoon y responsable de varias de las voces más recordadas del estudio.
La noticia fue difundida mediante un comunicado en el que expresaron su pesar y destacaron la importancia del trabajo que Meza aportó desde el nacimiento del proyecto a inicios de los años 2000.
El estudio destacó la relevancia del creativo en la evolución del proyecto, que inició a principios de los años 2000 como una propuesta digital independiente y terminó por convertirse en una de las franquicias animadas más influyentes de México.
HuevoCartoon subrayó que la historia de la empresa "no podría entenderse" sin la aportación artística de Meza, a quien describieron como una mente creativa excepcional, dotada de una natural simpatía y una capacidad expresiva difícil de igualar.
"Todos en Huevocartoon lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro muy querido Fernando Javier Meza Muñoz", inicia el mensaje, dejando claro el afecto que existía hacia él.
Su talento para construir personajes y generar voces distintivas fue descrito como un componente irremplazable dentro del estudio. "La historia de nuestra compañía simplemente no se podría contar sin él", señaló el comunicado.
Más detalles
Fernando Meza, licenciado en mercadotecnia, se unió al proyecto de HuevoCartoon en 2001, cuando la serie animada apenas comenzaba como un contenido digital sencillo que rápidamente se viralizó por su humor irreverente.
Desde los primeros guiones y grabaciones, Meza trabajó de la mano de los creadores para dar vida a personajes que, con el tiempo, se convirtieron en referentes del entretenimiento digital en español.
Entre sus trabajos más conocidos están Tlacua y Lagartijo, dos de los personajes más populares dentro del universo de la franquicia.
Además interpretó a Ferdinand en ‘Una película de huevos’, al Huevo de escorpión líder en ‘Otra película de huevos’ y un Pollo y al Pato anfitrión en ‘Un gallo con muchos huevos’.
Su versatilidad para modular voces y su espontaneidad en la interpretación ayudaron a definir el estilo humorístico que caracterizó a todas las producciones del estudio.