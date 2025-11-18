Cámara del Agro se pronuncia sobre proyecto de Presupuesto 2026

La Cámara del Agro señaló este martes 18 de noviembre que el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Ministerio de Finanzas Públicas al Congreso de la República plantea un gasto desproporcionado respecto de los ingresos reales del país.
A través de un comunicado la Cámara del Agro señaló que se incorpora un mayor endeudamiento y contiene disposiciones que no cumplen con criterios adecuados de control y transparencia; por lo que corresponde al Congreso revisar y ajustar la propuesta para asegurar que responda al interés nacional.
Cámara del Agro señaló que por su parte, la Constitución establece responsabilidades claras para los diputados en materia presupuestaria.
"El artículo 171, literales by d, dispone que deben aprobar o improbar el presupuesto y evaluar la ejecución del gasto público del año anterior antes del 30 de abril de cada año. Este proceso de seguimiento y revisión es fundamental para garantizar transparencia y una correcta rendición de cuentas.", indicó dicha Cámara.
La Cámara del Agro exhortó a los diputados a cumplir con la revisión correspondiente de la ejecución presupuestaria de 2024; ajustar el presupuesto al nivel real de ingresos del país.
También pidió contener el crecimiento de la deuda pública; priorizar la inversión productiva e infraestructura; fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el gasto.
"Guatemala necesita un presupuesto responsable, equilibrado y transparente, conforme a la ley y la Constitución, que asegure el uso adecuado de los recursos públicos y mejore la calidad del gasto", concluyó la Cámara del Agro.
