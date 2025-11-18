 Cámara del Agro se pronuncia sobre proyecto de Presupuesto 2026
Nacionales

Cámara del Agro se pronuncia sobre proyecto de Presupuesto 2026

La Cámara del Agro señaló que el proyecto de Presupuesto 2026 incorpora un mayor endeudamiento y contiene disposiciones que no cumplen con criterios adecuados de control y transparencia.

Compartir:
Ministerio de Finanzas, Captura de pantalla
Ministerio de Finanzas / FOTO: Captura de pantalla

La Cámara del Agro señaló este martes 18 de noviembre que el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Ministerio de Finanzas Públicas al Congreso de la República plantea un gasto desproporcionado respecto de los ingresos reales del país.

A través de un comunicado la Cámara del Agro señaló que se incorpora un mayor endeudamiento y contiene disposiciones que no cumplen con criterios adecuados de control y transparencia; por lo que corresponde al Congreso revisar y ajustar la propuesta para asegurar que responda al interés nacional.

Cámara del Agro señaló que por su parte, la Constitución establece responsabilidades claras para los diputados en materia presupuestaria.

"El artículo 171, literales by d, dispone que deben aprobar o improbar el presupuesto y evaluar la ejecución del gasto público del año anterior antes del 30 de abril de cada año. Este proceso de seguimiento y revisión es fundamental para garantizar transparencia y una correcta rendición de cuentas.", indicó dicha Cámara. 

La Cámara del Agro exhortó a los diputados a cumplir con la revisión correspondiente de la ejecución presupuestaria de 2024; ajustar el presupuesto al nivel real de ingresos del país.

También pidió contener el crecimiento de la deuda pública; priorizar la inversión productiva e infraestructura; fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el gasto.

"Guatemala necesita un presupuesto responsable, equilibrado y transparente, conforme a la ley y la Constitución, que asegure el uso adecuado de los recursos públicos y mejore la calidad del gasto", concluyó la Cámara del Agro.

Congreso aprueba subsidio para viviendas dañadas por sismos

Más de 7 mil hogares de Escuintla, Sacatepéquez, Suchitepéquez y Jutiapa serán beneficiados con el programa dirigido por el Mides.

Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Guatemala se despide con triunfo ante Surinam t
Deportes

Guatemala se despide con triunfo ante Surinam

09:00 PM, Nov 18
Salen a la luz las primeras imágenes del encuentro entre Cristiano Ronaldo y Donald Trump en la Casa Blancat
Deportes

Salen a la luz las primeras imágenes del encuentro entre Cristiano Ronaldo y Donald Trump en la Casa Blanca

07:19 PM, Nov 18
Caso USAC: Juez beneficia con medidas sustitutivas a estudiantest
Nacionales

Caso USAC: Juez beneficia con medidas sustitutivas a estudiantes

08:44 PM, Nov 18
Torre de Tribunales: Medio siglo de historia en la justiciat
Nacionales

Torre de Tribunales: Medio siglo de historia en la justicia

04:42 PM, Nov 18

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Juegos CentroamericanosCorrupciónSeguridadEstados Unidos#liganacional#64VueltaaGuateEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos