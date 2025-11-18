Congreso aprueba subsidio para viviendas dañadas por sismos

El Congreso de la República aprobó este martes 18 de noviembre de urgencia nacional la Ley temporal del subsidio para la reconstrucción de más de 7 mil viviendas afectadas por sismos que afectaron a los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez, Suchitepéquez y Jutiapa.
A través del decreto 16-2025 se crea el Subsidio Temporal para la reconstrucción de Viviendas Familiares Afectadas por Sismos, dicho programa destinado especialmente a los departamentos de Guatemala, Escuintla, Sacatepéquez, Suchitepéquez y Jutiapa que fueron afectados por los sismos, será dirigido por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).
El monto del subsidio variará según la magnitud del daño, con un rango que va desde Q10 mil hasta Q70 mil. Las viviendas con daños leves recibirán Q10 mil; aquellas con daños moderados, Q20 mil y los inmuebles declarados con afectación severa podrán acceder al monto máximo de Q70 mil.
Con los recursos, las familias podrán reparar, reforzar o reconstruir una vivienda familiar dañada. Sufragar el enganche de un inmueble para vivienda familiar o comprar materiales para la construcción de una nueva vivienda familiar.
El decreto también establece mecanismos de transparencia para garantizar que los recursos sean empleados correctamente.
La ley establece una estructura financiera respaldada por recursos del Estado, priorizando fondos no comprometidos del Fondo para la Vivienda (Fopavi) y el 75% de los recursos previstos en el Artículo 119 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación del 2025. Además, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) será la entidad responsable de administrar el subsidio y velar por su correcta ejecución, mientras que la Contraloría General de Cuentas (CGC) deberá supervisar el destino de cada desembolso, detalló el Congreso.
Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89,7*