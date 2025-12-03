Jennifer López sorprende en tanga durante su emocionante presentación

Jennifer López está que arde, pues recientemente publicó un video de su presentación durante el World Pride en Washington, DC para promocionar su próxima residencia en Las Vegas.
En el clip, la estrella de 56 años baila en el escenario con sujetador y tanga, y medias de rejilla color piel. El traje, adornado con llamas de lentejuelas que danzan alrededor de su cuerpo.
El sexy look de Jennifer López fue uno de los cinco que lució durante su actuación. Fue diseñado por el dúo de diseñadores de lujo neoyorquino The Blonds.
Adelantándose a sus próximas actuaciones, Jennifer López compartió un clip del exitoso show del verano pasado, escribiendo:
"¡Nos vemos ESTE MES en The JLo Show en Las Vegas!". El texto continuaba: "¿Qué canción quieren que interprete?".
Lo que siguió fue una avalancha de comentarios y casi medio millón de "me gusta" en tan solo unas horas. Los fans inundaron la publicación con todas las canciones que esperan escuchar durante su residencia en Las Vegas.
Y, por supuesto, miles de emojis de fuego llameante. Un comentarista bromeó: "Quiero que el reloj marque la medianoche mientras interpretas Waiting For Tonight, tal como en tu video musical".
Jennifer López comenzará su residencia en Las Vegas justo antes del año nuevo, el 30 de diciembre.
Invitada de lujo
Jennifer Lopez viajó a Udaipur para presentarse en las lujosas celebraciones nupciales de la heredera farmacéutica Netra Mantena y el empresario tecnológico Vamsi Gadiraju.
Según reportó The Independent, la boda reunió a algunas de las familias más influyentes de Estados Unidos e India. La novia es hija de Rama Raju Mantena, presidente y CEO de Ingenus Pharmaceuticals, con sede en Orlando.
Por su parte, el novio es cofundador y director de tecnología de Superorder, una reconocida plataforma de software basada en Nueva York. La pareja organizó una celebración que rápidamente se posicionó entre los eventos sociales más extravagantes del año.
En medio de ese despliegue de lujo, Jennifer López se convirtió en la protagonista indiscutible de la velada.
La artista ofreció un set lleno de energía en el que interpretó varios de sus éxitos, entre ellos "Save Me Tonight" y "Get Right", mientras realizaba diversos cambios de vestuario.