Fallece Cary-Hiroyuki Tagawa, actor de Mortal Kombat

El actor Cary-Hiroyuki Tagawa, recordado por su inolvidable interpretación del hechicero Shang Tsung en Mortal Kombat y por sus papeles en películas como Pearl Harbor, Memorias de una geisha o El último emperador, falleció en Santa Barbara a los 75 años, debido a complicaciones derivadas de un derrame cerebral.
La noticia fue confirmada por su representante, Margie Weiner, quien dedicó unas sentidas palabras al intérprete en un comunicado recogido por The Hollywood Reporter.
"Tuve el privilegio de representar a Cary-Hiroyuki Tagawa durante muchos años, pero nuestra relación se convirtió en algo mucho más profundo: se convirtió en parte de mi familia. Cary era un alma excepcional: generoso, atento y comprometido sin límites con su oficio. Su pérdida es inconmensurable. Mi corazón está con su familia, sus amigos y todos los que lo querían", expresó.
Un camino internacional marcado por la disciplina y el talento
Nacido en Tokio, Tagawa pasó parte de su adolescencia en diferentes estados de Estados Unidos debido al trabajo de sus padres. Tras asentarse en Los Ángeles, comenzó a desarrollar su carrera artística mientras enseñaba artes marciales, disciplina que lo acompañaría durante toda su vida y que pronto se volvería parte fundamental de muchos de sus personajes.
Su primer papel cinematográfico llegó en 1987 con El último emperador, la célebre cinta de Bernardo Bertolucci que terminó ganando nueve premios Óscar.
Tagawa, todavía en los inicios de su carrera, recordaba con emoción esa experiencia. "Era alucinante. De repente, me encontraba trabajando con uno de los diez mejores directores del mundo, y además la película se rodaba en China. Casi se me escapa: ‘¿Cuánto tengo que pagar?’. Era como un sueño hecho realidad", confesó en una entrevista con AV Club en 2015.
El legado de Shang Tsung y una carrera marcada por el cine de acción
Aunque su filmografía es extensa y diversa, uno de sus papeles más emblemáticos fue el del villano Shang Tsung en Mortal Kombat (1995), personaje que él mismo describió como un "punto de inflexión" en su trayectoria.
Su interpretación se convirtió de inmediato en un referente dentro de la cultura popular, al punto de que regresó al papel en diferentes formatos: la serie Mortal Kombat: Legacy (2013), apariciones en secuencias de archivo en la secuela cinematográfica, e incluso prestando su voz para Mortal Kombat 11 y varias de sus expansiones.
A lo largo de su carrera, Tagawa destacó en producciones de acción y aventura, encarnando personajes complejos y frecuentemente vinculados a mundos de artes marciales o intriga. Entre sus trabajos cinematográficos también figura Licencia para matar, Sol naciente, Vampiros de John Carpenter, El planeta de los simios de Tim Burton, Elektra, Tekken y La leyenda del samurái (47 Ronin).
