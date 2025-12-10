Bonnie Blue de OnlyFans: Enfrenta 15 Años de Prisión

La conocida actriz y creadora de contenido para adultos Bonnie Blue, famosa en la plataforma OnlyFans, podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión tras su detención en Bali, Indonesia, por presuntamente violar la estricta ley anti-pornografía del país.
Junto a ella, 17 turistas fueron arrestados, aunque 15 de ellos, en su mayoría australianos, ya han sido liberados. La captura de Blue ha puesto de nuevo el foco sobre la aplicación de las leyes de Indonesia hacia los extranjeros y creadores de contenido, en medio de una creciente vigilancia sobre la industria del entretenimiento para adultos en el país.
La detención y los objetos decomisados
La detención de Bonnie Blue ocurrió el pasado 3 de diciembre, después de una investigación de la policía local que incautó varios objetos relacionados con la creación de contenido explícito.
Entre los objetos decomisados se encuentran cámaras de video profesionales, grandes cantidades de preservativos, medicamentos para la disfunción eréctil, y una camioneta rotulada con el nombre "Bonnie Blue’s BangBus", que según las autoridades, estaba vinculada con su actividad en la creación de material pornográfico.
También se encontraron evidencias en sus redes sociales, donde Blue aparentemente invitaba a jóvenes mayores de 18 años a participar en actividades de contenido sexual.
La policía de Bali actuó tras una denuncia presentada por ciudadanos locales preocupados por el tipo de actividades que Blue promocionaba en sus plataformas sociales. La situación ha generado alarma no solo por la naturaleza de las acusaciones, sino también por la severidad de las leyes indonesias que prohíben la producción y distribución de material pornográfico.
Las leyes anti-pornografía de Indonesia
Indonesia, un país de mayoría musulmana, tiene una de las legislaciones más estrictas sobre pornografía en el mundo. La Ley Número 44 de 2008 prohíbe la producción, distribución y exhibición de contenido explícito tanto para ciudadanos indonesios como para extranjeros, con penas que incluyen hasta 12 años de prisión.
Además, la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (ITE) se aplica a casos relacionados con el contenido digital, y las autoridades también pueden invocar disposiciones del código penal sobre decencia y moralidad.
Aunque Bonnie Blue no es la primera extranjera en ser arrestada por violar las normas locales, su caso ha atraído una atención internacional significativa debido a su popularidad como estrella de OnlyFans. Además de la posible sentencia de prisión, la actriz podría enfrentarse a una multa de más de 500 mil dólares (aproximadamente 6.000 millones de rupias) en caso de ser hallada culpable.
Opciones legales para Bonnie Blue
El futuro legal de Bonnie Blue es incierto. Según Philo Dellano, abogado especializado en asesoría a extranjeros en Indonesia, la deportación parece ser el desenlace más probable.
"Si no hay una gran presión para procesarla, es posible que la transfieran a la oficina de inmigración y se le expulse del país", comentó Dellano.
Por su parte, Krist Andi Ricardo Turnip, abogado de Malekat Hukum International Law Firm, señaló que la aplicación de la ley en Indonesia es muy estricta cuando se trata de extranjeros que violan las normas locales. "Las autoridades de Bali pueden procesar a cualquier extranjero que infrinja la ley sobre pornografía, y el principio de territorialidad significa que, dentro de Indonesia, todos deben someterse a las leyes locales", indicó Turnip.
