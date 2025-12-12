Bad Bunny Impacta en México al Dejar Ver Su Atributos

Bad Bunny volvió a demostrar por qué es uno de los artistas más influyentes de su generación. Su tour "Debí tirar más fotos" llegó a México con una fuerza imparable y rápidamente se ha convertido en uno de los eventos musicales más memorables del año.
El cantante tiene programado 8 conciertos en el Estadio GPN Seguros. Desde el anuncio oficial, el público mexicano mostró su entusiasmo.
Las entradas se agotaron en minutos, reafirmando la enorme conexión que existe entre Bad Bunny y México. Y ha sido en uno de sus recientes shows donde su atuendo acaparó las miradas de los fans que estaban en primera fila.
Sus sexys movimientos revelaban parte de su intimidad, y era tan evidente que algunos fans aseguran que no llevaba ropa interior.
"No te había visto bien Benito ??JAJAJAJAJJA", publicó una persona que subió el video a Instagram
Con este tour, Bad Bunny mostró una faceta más personal y artística, demostrando que sigue reinventándose y explorando nuevos lenguajes visuales y musicales
Caída
El primero show de Bad Bunny presentó un pequeño percance cuando el puertorriqueño sufrió una caída en la parte alta del escenario de "La Casita".
Bad Bunny perdió el equilibrio y cayó mientras se desplazaba sobre el techo de la casita, segundo escenario del espectáculo.
Por segundos, unos 60,000 asistentes, -que se estima fueron al concierto-, presenciaron el resbalón de Bad Bunny, quien cayó sentado.
Algunos usuarios en las redes sociales comentan que hubo lluvia antes del concierto, por lo que el techo pudo haber estado mojado.
Según videos difundidos en redes sociales, la multitud siguió coreando el tema, mientras Bad Bunny permanecía inmóvil y sentado por varios segundos.
Lejos de detener el show, el artista comenzó a reírse y reaccionó con rapidez al reincorporarse en pocos segundos y reanudar la interpretación desde la otra esquina de la casita.