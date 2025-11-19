Miss Jamaica se cae del escenario en Miss Universo 2025

Un nuevo incidente ocurre en Miss Universo 2025, cuando la representante de Jamaica, Gabrielle Henry, cayó del escenario durante el desfile de gala de la preliminar, realizado este miércoles 19 de noviembre en Tailandia.
Tras realizarse el tradicional desfile en traje típico, en el que la modelo lució un atuendo que exaltó la flora de la isla, y el de traje de baño; Miss Jamaica salió nuevamente al escenario para deslumbrar con el traje de gala.
Sin embargo, al finalizar la pasarela Gabrielle cayó de la tarima. En videos grabados por asistentes se observa cómo Henry avanza hacia el borde del escenario y cae de forma abrupta fuera de la plataforma.
Minutos después, personal del certamen ingresó para asistirla y la retiró en camilla hacia un área privada. Miss Jamaica fue trasladada de urgencia al Paolo Rangsit Hospital.
Horas más tarde, la organización Miss Universo Jamaica confirmó su estado a través de un comunicado oficial.
Señaló que Henry "sufrió una caída desde el escenario principal durante la ronda de vestidos de noche de la competencia preliminar" y que fue llevada al hospital, donde los médicos "han confirmado que no presenta lesiones que pongan en riesgo su vida".
La organización indicó que continúa en observación mientras se realizan más evaluaciones para asegurar su recuperación.
La caída ocurrió en una de las etapas clave del certamen y generó preocupación inmediata entre seguidores y delegaciones presentes. Por ahora no se ha informado si Henry podrá continuar en competencia.
Más sobre ella
La Dra. Gabrielle Henry fue coronada Miss Universo Jamaica 2025 el sábado 9 de agosto en el AC Hotel Kingston, recibiendo la corona de manos de Miss Universo Jamaica 2024, Rachel Silvera.
Henry, oftalmóloga de profesión, es una defensora apasionada de las personas con discapacidad visual. Su Fundación "See Me" se centra en brindar oportunidades educativas y económicas a personas ciegas o con visión reducida.
La hermosa joven es también cantante y pianista de formación, y ahora representa a Jamaica en el 74º certamen de Miss Universo, cuya final tendrá lugar el 21 de noviembre en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi, Tailandia.