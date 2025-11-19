 Miss Jamaica se cae del escenario en Miss Universo 2025
Farándula

Miss Universo 2025: Miss Jamaica cae del escenario durante la gala preliminar

Gabrielle Henry sufrió una aparatosa caída mientras caminaba en la pasarela en la gala de traje de noche y tuvo que ser retirada en camilla.

Compartir:
Miss Jamaica, Instagram
Miss Jamaica / FOTO: Instagram

Un nuevo incidente ocurre en Miss Universo 2025, cuando la representante de Jamaica, Gabrielle Henry, cayó del escenario durante el desfile de gala de la preliminar, realizado este miércoles 19 de noviembre en Tailandia.

Tras realizarse el tradicional desfile en traje típico, en el que la modelo lució un atuendo que exaltó la flora de la isla, y el de traje de baño; Miss Jamaica salió nuevamente al escenario para deslumbrar con el traje de gala.

Sin embargo, al finalizar la pasarela Gabrielle cayó de la tarima. En videos grabados por asistentes se observa cómo Henry avanza hacia el borde del escenario y cae de forma abrupta fuera de la plataforma. 

Minutos después, personal del certamen ingresó para asistirla y la retiró en camilla hacia un área privada.  Miss Jamaica fue trasladada de urgencia al Paolo Rangsit Hospital.

Horas más tarde, la organización Miss Universo Jamaica confirmó su estado a través de un comunicado oficial. 

Señaló que Henry "sufrió una caída desde el escenario principal durante la ronda de vestidos de noche de la competencia preliminar" y que fue llevada al hospital, donde los médicos "han confirmado que no presenta lesiones que pongan en riesgo su vida".

La organización indicó que continúa en observación mientras se realizan más evaluaciones para asegurar su recuperación. 

La caída ocurrió en una de las etapas clave del certamen y generó preocupación inmediata entre seguidores y delegaciones presentes. Por ahora no se ha informado si Henry podrá continuar en competencia. 

Foto embed
caída Miss Jamaica - Instagram

Más sobre ella

La Dra. Gabrielle Henry fue coronada Miss Universo Jamaica 2025 el sábado 9 de agosto en el AC Hotel Kingston, recibiendo la corona de manos de Miss Universo Jamaica 2024, Rachel Silvera.

Henry, oftalmóloga de profesión, es una defensora apasionada de las personas con discapacidad visual. Su Fundación "See Me" se centra en brindar oportunidades educativas y económicas a personas ciegas o con visión reducida.

La hermosa joven es también cantante y pianista de formación, y ahora representa a Jamaica en el 74º certamen de Miss Universo, cuya final tendrá lugar el 21 de noviembre en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi, Tailandia.

En Portada

Mujer y bebé pierden la vida en incidente armado en Izabalt
Nacionales

Mujer y bebé pierden la vida en incidente armado en Izabal

12:57 PM, Nov 19
Carlos Ruiz tiene ilusión de llegar a la Federación de Futbolt
Deportes

Carlos Ruiz "tiene ilusión" de llegar a la Federación de Futbol

01:30 PM, Nov 19
Cierres viales en Villa Canales por trabajos en taludest
Nacionales

Cierres viales en Villa Canales por trabajos en taludes

11:59 AM, Nov 19
Miss Universo 2025: Miss Jamaica cae del escenario durante la gala preliminart
Farándula

Miss Universo 2025: Miss Jamaica cae del escenario durante la gala preliminar

12:44 PM, Nov 19

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónEstados UnidosSeguridad#liganacionalJuegos Centroamericanos#64VueltaaGuateEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos