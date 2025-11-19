 Raschel Paz: Su National Costume inspirado en Xela para Miss Universo
Raschel Paz se inspira en "Xela" para el National Costume en Miss Universo

En la competencia de Traje Nacional, la representante de Guatemala lució un hermoso atuendo donde incluyó tejidos mayas y detalles relacionados con Quetzaltenango.

Raschel Paz / FOTO: Instagram

La representante de Guatemala en Miss Universo 2025, Raschel Paz, protagonizó uno de los momentos más aplaudidos de la competencia al desfilar con un imponente National Costume que logró captar la atención del público y los expertos en belleza alrededor del mundo. 

Su traje, una majestuosa obra artesanal, rindió homenaje a la historia, tradición y diversidad cultural del país.

El traje nacional de Raschel Paz en Miss Universo 2025 se inspiró en la bella ciudad de Quetzaltenango.

El atuendo estaba conformado por una chaqueta y un pantalón de color negro, con tejidos mayas en los laterales del pantalón y cristales con los colores tradicionales de la indumentaria de Quetzaltenango. Este se complementó con botas altas, un Ixcap y un báculo ceremonial, este último con la figura de una luna, integrando también el sagrado calendario maya.

Los detalles del traje representaban la "herencia, símbolos y sabiduría ancestral que le da forma a la región", según se compartió en el certamen durante la presentación de Raschel Paz.  

A detalle

La chaqueta, de terciopelo negro, se inspiró en el traje ceremonial de las mujeres quetzaltecas, con cristales bordados. Tiene 7 botones en forma de media luna elaborados en jade que hacen alusión a Luna de Xelajú y también rinden tributo a las 7 copas que ha conquistado el equipo de Xelajú MC.

Las borlas de la chaqueta son de color amarillo canario, morado y magenta, siendo símbolo de "la energía vital de los volcanes que rodean Xela, la espiritualidad de sus tradiciones y la pasión con la que su gente defiende su cultura", destacó Miss Universe Guatemala en sus redes sociales.

El pantalón lleva en sus costados la ramita típica de Quetzaltenango tejida por artesanas. Unas botas negras altas con símbolos de nahuales y elementos sagrados de la cosmovisión maya complementan el atuendo. El Ixcap, de rojo intenso, está conformado por 13 vueltas, cada una representando un ciclo de vida, con borlas laterales en tres colores.

El báculo ceremonial consta de tres secciones, haciendo alusión al tiempo, desde el pasado en su base hasta el futuro en la cúspide. El Calendario Cholq’ij que resulta el nahual 4 Q’anil símbolo de siembra, abundancia y prosperidad, corona el cetro.

"Este traje no solo es un vestuario, es un relato vivo que honra a mi tierra, a mi gente y a todas las mujeres que, como yo, llevan en su espíritu la fuerza de Guatemala", escribió en Instagram Miss Universe Guatemala.

