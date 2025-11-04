 Insultos de Directivo de Miss Universo Tailandia a Fátima Bosch
Directivo de Miss Universo Tailandia insulta a Fátima Bosch y Miss Universo responde

La representante de México denunció de presunta violencia a Nawat Itsaragrisil por insultarla púbilcamente durante la ceremonia de entrega de bandas, provocando que varias candidatas abandonarán el evento en apoyo a Fátima.

Nawat Itsaragrisil Fátima Bosch, Instagram
Nawat Itsaragrisil Fátima Bosch / FOTO: Instagram

Durante la edición de Miss Universo 2025, realizada en Tailandia, se desató una controversia internacional tras un enfrentamiento captado en video entre Nawat Itsaragrisil, coorganizador del concurso, y Fátima Bosch, representante de México.

El incidente, que sufrió eco en redes sociales y medios de todo el mundo, planteó nuevamente la discusión sobre el trato a las participantes y las dinámicas de poder en los certámenes de belleza.

Fátima Bosch declaró ante la prensa y mediante transmisiones en vivo que el señor Itsaragrisil la confrontó y le gritó "¡cállate!" y la calificó de "estúpida".

Según la versión de Bosch, el regaño se debió a una supuesta negativa de ella y otras participantes para publicar material promocional de Tailandia.

El video del altercado, donde Nawat la agrede verbalmente y le exige sentarse, fue ampliamente difundido en redes sociales. Incluso Victoria Kjær Theilvig, ganadora de Miss Universe 2024, se levantó del salón en solidaridad con Bosch, gesto que fue aplaudido por la comunidad internacional.

El hashtag #FátimaBosch se posicionó entre las principales tendencias en X (antes Twitter), acompañado de mensajes que exigían respeto hacia las concursantes y transparencia en la organización del certamen.

Miss Universo responde

La Organización Miss Universe (MUO) rompió el silencio tras el escándalo internacional protagonizado por Fátima Bosch, representante de México, quien fue increpada a gritos por el directivo tailandés Nawat Itsaragrisil.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la organización emitió un comunicado fechado el 4 de noviembre de 2025, donde reafirma su compromiso con "el respeto, la seguridad y la integridad" de todas las participantes.

Miss Universo - Instagram

Pese al tono institucional, la publicación no menciona a Fátima Bosch ni a Nawat Itsaragrisil por nombre, lo que generó críticas de fans y exreinas de belleza que exigieron una disculpa pública.

En los comentarios de Instagram, usuarias y especialistas en certámenes acusaron al organismo de ofrecer una respuesta "ambigua" y "diplomática", mientras que la actriz y modelo @wynterdabratt pidió que se responsabilice directamente al directivo tailandés:

"Háganlo responsable de sus acciones... Su comportamiento es inaceptable. Miss Universe México merece una disculpa."

