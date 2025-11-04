Polémica en Miss Universe 2025: Enfrentamiento

El certamen Miss Universe 2025 inició envuelto en controversia tras un enfrentamiento entre Raúl Rocha, presidente de la organización, y Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo del concurso y líder de Miss Tailandia.
La disputa estalló luego de que Nawat promoviera una votación y una cena especial sin autorización oficial, lo que llevó a la organización a emitir un fuerte comunicado en defensa de la integridad del certamen y de las participantes.
Más detalles
El inicio de la edición 2025 de Miss Universe se ha visto marcado por una inesperada polémica entre dos de sus figuras más visibles: Raúl Rocha Cantú, presidente de la organización, y Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo del concurso y también titular de Miss Grand International y Miss Tailandia.
El conflicto surgió luego de que Nawat publicara en sus redes sociales una campaña invitando al público a "votar por las 10 finalistas que asistirían a una cena especial y programa de entrevistas con el Sr. Nawat", haciendo alusión al evento oficial del certamen.
Sin embargo, esta dinámica no fue aprobada ni avalada por la organización central de Miss Universo, lo que provocó una inmediata reacción por parte del presidente Raúl Rocha, quien ordenó emitir un comunicado aclarando que dicha actividad no estaba autorizada y violaba los derechos de propiedad intelectual del concurso.
"La organización desea dejar absolutamente claro que esta actividad no está autorizada. Cualquier acción independiente o de terceros que utilice el nombre, el logotipo, las marcas o la marca relacionada de Miss Universo sin autorización previa por escrito se considera una violación de los derechos de propiedad intelectual y la integridad de la marca", señaló el comunicado oficial.
De acuerdo con el mensaje, toda campaña o concurso en internet que utilice el nombre de Miss Universo sin permiso se considera engañosa y podría tener consecuencias legales.
Mensaje de Raúl Rocha a las concursantes
Ante el revuelo mediático, el empresario mexicano envió una carta de bienvenida a las participantes del certamen, reafirmando el compromiso de la organización con la ética, el respeto y la protección de la imagen de las candidatas.
"En la Organización Miss Universo, su dignidad, integridad y bienestar son nuestra máxima prioridad. Ustedes no son solo concursantes, sino embajadoras de esperanza, inteligencia y empoderamiento", escribió Rocha. "Bajo ninguna circunstancia permitiremos que su imagen, presencia o identidad se utilicen de manera que disminuya su valía o los valores de esta organización".
La carta también enfatizó que la organización será rigurosa con cualquier intento de terceros de usar la imagen de las participantes con fines no oficiales o comerciales.
Etapas oficiales del concurso
La dirección de Miss Universo aprovechó el comunicado para recordar las cuatro únicas etapas de evaluación oficial que determinarán los resultados del certamen:
1. Entrevista personal.
2. Presentación de traje nacional.
3. Desfile en traje de gala.
4. Desfile en traje de baño.
"Estos son los únicos momentos que serán considerados por los jueces oficiales para determinar el resultado de la competencia. Ninguna delegada recibirá forma alguna de preferencia o ventaja fuera de estas cuatro categorías oficiales. La integridad de este proceso es absoluta y se mantendrá con el máximo profesionalismo", subrayó el documento.
La polémica ha generado un intenso debate en redes sociales, especialmente entre seguidores tailandeses y latinoamericanos, quienes señalan que la situación refleja tensiones internas dentro de la nueva administración del certamen, ahora liderada conjuntamente por Anne Jakkaphong Jakrajutatip y Raúl Rocha Cantú.
Aunque Nawat Itsaragrisil no ha emitido un comunicado formal de disculpa, algunos usuarios aseguran que eliminó las publicaciones originales tras el pronunciamiento oficial de Miss Universo, lo que podría interpretarse como una aceptación implícita del error.
Mira también:
@emisorasunidas897
Expresidente Otto Pérez recupera millonarias cuentas bancarias. . . #OttoPerez #Corrupcion #CasoLaLinea♬ sonido original - Emisoras Unidas