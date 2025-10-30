Raschel Paz viaja a Tailandia para Miss Universo 2025

Con orgullo, elegancia y emoción, Raschel Paz, Miss Universo Guatemala 2025, se despidió oficialmente del país antes de emprender su viaje a Tailandia, donde participará en la próxima edición de Miss Universo, el certamen de belleza más importante del mundo.
La guatemalteca expresó su profunda gratitud hacia los guatemaltecos por el apoyo recibido desde su coronación, asegurando que su mayor anhelo es poner en alto el nombre de Guatemala en el escenario internacional.
"Llevo conmigo el corazón de cada guatemalteco. Estoy lista para demostrar que Guatemala es un país lleno de fuerza, belleza y esperanza", expresó Raschel Paz durante su despedida oficial.
Raschel Paz llegó al aeropuerto con un elegante vestido blanco complementado con una capa del mismo tono, luciendo sonriente y agradecida por el respaldo recibido.
Antes de atender entrevistas y participar en las actividades de despedida, Raschel Paz pidió unos minutos para realizar una oración para encomendar su viaje y participación a Dios, y para ello invitó a los presentes a tomarse de las manos. Este gesto refleja la fe que la ha acompañado a lo largo de su camino.
Durante el evento de despedida, realizado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, familiares, seguidores y miembros de la organización Miss Universo Guatemala acompañaron a Raschel con muestras de cariño, flores y mensajes de aliento.
La joven no dudó en compartir con sus fans, con quienes se tomó fotografías y firmó autógrafos. De fondo, la melodía "Luna de Xelajú" fue entonada por una agrupación de marimba que acompañó a la reina en su despedida.
Guatemala rumbo a una nueva historia en Miss Universo
La participación de Raschel Paz representa una nueva oportunidad para que Guatemala brille en el certamen internacional.
Su carisma, preparación y compromiso la han posicionado como una de las delegadas latinoamericanas más esperadas de la competencia.
Con su partida, Guatemala se llena de esperanza y orgullo, confiando en que Raschel llevará con dignidad y pasión los valores que caracterizan al país.
Miss Universo 2025 se celebrará el 21 de noviembre en Bangkok, y los guatemaltecos podrán seguir de cerca cada paso de su representante a través de las redes oficiales de Miss Universo Guatemala y Raschel Paz.