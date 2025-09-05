 Miss Guatemala comparte beso con su novio
Miss Guatemala 2025 presume a su novio con apasionado beso en las redes

Rashel Paz comparte apasionado beso con su pareja en redes, mientras se prepara para el certamen de Miss Universo 2025 en Tailandia, generando apoyo de sus fans.

Rashel Paz, la actual Miss Guatemala 2025, vuelve a ser el centro de atención en las redes sociales tras compartir una fotografía romántica con su novio, Tom Villavicencio. En la imagen, que ha capturado la atención de sus seguidores, la pareja se muestra dándose un apasionado beso, lo que rápidamente generó una ola de reacciones y comentarios por parte de sus fans.

La publicación resalta el lado más personal de Paz, justo en un momento crucial de su carrera, ya que la reina de belleza se encuentra preparándose intensamente para el certamen de Miss Universo 2025, que se celebrará en noviembre en Tailandia. Sus seguidores no solo celebraron su gesto amoroso, sino que también aprovecharon la oportunidad para llenarla de mensajes de apoyo de cara a este importante evento internacional.

Un referente de empoderamiento para las mujeres

Rashel Paz ha destacado en el mundo de la moda y los concursos de belleza en Guatemala, convirtiéndose en un referente para muchas jóvenes en su país. Con una trayectoria marcada por la disciplina, carisma y un estilo auténtico, ha logrado consolidarse como una figura influyente. Su elección como Miss Guatemala 2025 le ha brindado la oportunidad de representar a Guatemala en el certamen más prestigioso del planeta.

A medida que se acerca la fecha del evento, Rashel está inmersa en la fase final de su preparación, enfocándose en aspectos fundamentales como:

  • Pasarela
  • Oratoria
  • Proyección escénica

Estos son todos elementos clave que necesita dominar para sobresalir en un escenario tan competitivo como el de Miss Universo. En diversas entrevistas, ha manifestado su deseo de transmitir un mensaje de empoderamiento y resiliencia, resaltando la importancia de la autenticidad y la confianza en uno mismo.

Un equilibrio entre amor y ambición

Si bien el camino hacia Miss Universo exige una gran dedicación y enfoque, Rashel Paz ha demostrado que también hay espacio para el amor. La dulce imagen que compartió con Tom Villavicencio es un reflejo de la complicidad de la pareja y cómo se apoyan mutuamente en esta etapa desafiante de sus vidas.

La publicación ha resonado fuertemente, no solo porque muestra un momento de intimidad, sino porque también subraya que, a pesar de estar en la recta final de su preparación, la guatemalteca no olvida la importancia de tener a alguien especial a su lado.

El compromiso de Rashel con su carrera y su vida personal se entrelazan, convirtiéndola en un ejemplo para muchas mujeres que buscan equilibrar sus aspiraciones profesionales con su vida sentimental. Con el apoyo de sus seguidores y de su pareja, Rashel está lista para enfrentar el próximo gran desafío que la espera en el certamen de Miss Universo.

