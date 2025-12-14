Miss Jamaica: Impactante aparición tras su accidente

La salud de Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, muestra una evolución favorable luego de que se confirmara que la reina de belleza salió de la unidad de cuidados intensivos. Lo anterior, tras el grave accidente que sufrió durante el certamen Miss Universo 2025, celebrado en Bangkok, Tailandia.
La noticia ha generado alivio entre sus seguidores y en el mundo de los concursos de belleza, donde su caso despertó gran preocupación. El incidente ocurrió el pasado 19 de noviembre durante una de las presentaciones preliminares del certamen, cuando la representante de Jamaica sufrió una fuerte caída desde el escenario.
De inmediato fue trasladada a un centro asistencial, donde los médicos determinaron la gravedad de sus lesiones. La joven tenía una hemorragia intracraneal, fracturas y diversas heridas en el rostro, por lo que fue ingresada a cuidados intensivos bajo estricta observación neurológica. Durante varios días, Gabrielle Henry permaneció en la UCI recibiendo atención especializada las 24 horas.
Su estado de salud fue reportado como delicado, aunque estable, mientras el equipo médico monitoreaba de cerca su evolución. La organización del certamen y su familia solicitaron respeto y privacidad, al tiempo que agradecieron las muestras de apoyo recibidas desde distintas partes del mundo.
Más de la situación de Miss Jamaica
En las últimas horas se confirmó que la joven modelo y profesional de la salud ha mostrado una notable mejoría, lo que permitió su salida de cuidados intensivos. Aunque continúa bajo supervisión médica, su condición ya no representa un riesgo inmediato, por lo que se ha autorizado su traslado a Jamaica, donde continuará con su proceso de recuperación y rehabilitación.
El anuncio fue recibido con mensajes de ánimo y solidaridad por parte de seguidores, exreinas de belleza y figuras del espectáculo, quienes destacaron la fortaleza de Gabrielle frente a uno de los momentos más difíciles de su vida.
Su familia ha reiterado que el camino hacia una recuperación total será gradual, pero confían en que el progreso alcanzado hasta ahora es alentador.