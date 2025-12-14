 Miss Jamaica: Impactante aparición tras su accidente
Farándula

Impactantes imágenes: así luce Miss Jamaica en su primera aparición tras el accidente en Miss Universo

La reina de belleza reapareció públicamente luego del fuerte accidente que sufrió durante Miss Universo.

Compartir:
Miss Jamaica, Miss Jamaica
Miss Jamaica / FOTO: Miss Jamaica

La salud de Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, muestra una evolución favorable luego de que se confirmara que la reina de belleza salió de la unidad de cuidados intensivos. Lo anterior, tras el grave accidente que sufrió durante el certamen Miss Universo 2025, celebrado en Bangkok, Tailandia.

La noticia ha generado alivio entre sus seguidores y en el mundo de los concursos de belleza, donde su caso despertó gran preocupación. El incidente ocurrió el pasado 19 de noviembre durante una de las presentaciones preliminares del certamen, cuando la representante de Jamaica sufrió una fuerte caída desde el escenario.

@jenscastro2

🥹 Miss Jamaica, Gabrielle Henry, llega a su país Jamaica. Miss Jamaica sufre caída. #fyp #misscosmo #missuniverse #missuniverse2025 #missgrandinternational

♬ Sad and lonely - MoppySound

De inmediato fue trasladada a un centro asistencial, donde los médicos determinaron la gravedad de sus lesiones. La joven tenía una hemorragia intracraneal, fracturas y diversas heridas en el rostro, por lo que fue ingresada a cuidados intensivos bajo estricta observación neurológica. Durante varios días, Gabrielle Henry permaneció en la UCI recibiendo atención especializada las 24 horas.

Su estado de salud fue reportado como delicado, aunque estable, mientras el equipo médico monitoreaba de cerca su evolución.  La organización del certamen y su familia solicitaron respeto y privacidad, al tiempo que agradecieron las muestras de apoyo recibidas desde distintas partes del mundo.

Más de la situación de Miss Jamaica

En las últimas horas se confirmó que la joven modelo y profesional de la salud ha mostrado una notable mejoría, lo que permitió su salida de cuidados intensivos.  Aunque continúa bajo supervisión médica, su condición ya no representa un riesgo inmediato, por lo que se ha autorizado su traslado a Jamaica, donde continuará con su proceso de recuperación y rehabilitación.

El anuncio fue recibido con mensajes de ánimo y solidaridad por parte de seguidores, exreinas de belleza y figuras del espectáculo, quienes destacaron la fortaleza de Gabrielle frente a uno de los momentos más difíciles de su vida.

¿Quién tiene más dinero: Jason Momoa o Ricardo Arjona?

Ambos son exitosos en sus industrias, pero sus fortunas muestran una diferencia que sorprende a muchos.

Su familia ha reiterado que el camino hacia una recuperación total será gradual, pero confían en que el progreso alcanzado hasta ahora es alentador.

En Portada

Ejército reporta siete soldados heridos por conflicto Nahualá e Ixtahuacánt
Nacionales

Ejército reporta siete soldados heridos por conflicto Nahualá e Ixtahuacán

08:03 AM, Dic 14
Tiroteo en playa de Sídney deja 12 muertos durante celebración judíat
Internacionales

Tiroteo en playa de Sídney deja 12 muertos durante celebración judía

07:45 AM, Dic 14
La FIFA confirma la fecha y sede de los premios The Bestt
Deportes

La FIFA confirma la fecha y sede de los premios The Best

07:16 AM, Dic 14
Impactantes imágenes: así luce Miss Jamaica en su primera aparición tras el accidente en Miss Universot
Farándula

Impactantes imágenes: así luce Miss Jamaica en su primera aparición tras el accidente en Miss Universo

08:35 AM, Dic 14

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpPNCEE.UU.Futbol Guatemalteco#liganacionalJusticiaredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos